Ünnepélyes adományátadó

37 perce

Jótékonysági bálból született öröm: sporteszközöket kapott a lakásotthon

Címkék#lakásotthon#gyerek#Szekszárd#adomány

Adományátadó ünnepséget tartottak. A szekszárdi lakásotthonban élő gyerekek sporteszközökkel gazdagodtak. Ők azok a fiatalok, akiket hatóságok kiemeltek a családjukból.

Brunner Mónika

Ünnepélyes adományátadó eseményt tartottak a Szekszárdi Lakásotthonban kedden délelőtt. Megajándékozták a lakásotthonban élő gyerekeket. 

Kedden adományátadó ünnepséget tartottak a Szekszárdi Lakásotthonban. A szekszárdi lakásotthonban élő gyermekek sporteszközökkel gazdagodtak. Ők azok a fiatalok, akiket hatóságok kiemeltek a családjaikból. lakásotthonban élő gyerekek lakásotthonban élő gyerekek
Íme a kültéri pingpong asztal, amelyet a szekszárdi lakásotthonban élő gyerekek számára adományoztak. Balra Hódi Katalin, a Gyermekvédelmi Központ Tolna Vármegye intézményvezetője látható Fotó: Makovics Kornél

Lakásotthonban élő gyerekek 

A Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda (Szent József Iskolaközpont) képviselői hivatalosan is átadták az idei májusi katolikus jótékonysági bál bevételéből vásárolt kültéri sporteszközöket a Gyermekvédelmi Központ Tolna Vármegye lakásotthonában élő gyermekei számára. A bálból befolyt összegből kültéri pingpong asztalt, ütőket és labdákat vásároltak, amelyeket már a múlt héten kiszállítottak. A választás tudatos volt: a Szent József Iskolaközpont munkatársai felmérték, milyen játékokkal rendelkeznek a gyermekek, és olyan tartós, kültéri sporteszközt választottak, amelyek hosszú távon szolgálják a fiatalok mozgásigényét és örömét.

Szavári Attila, a Szent József Iskolaközpont főigazgatója kezében az emléklappal, amelyet a Gyermekvédelmi Központ Tolna Vármegye intézmény adományozott katolikus iskolájuknak a keddi napon Fotó: Makovics Kornél

Biztonságos, családias környezet

Az adományátadó ünnepségen jelen volt:

  • Hódi Katalin, a Gyermekvédelmi Központ Tolna Vármegye intézményvezetője,
  • dr. Kajos Nikolett, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Tolna vármegyei kirendeltségének vezetője
  • Szavári Attila, a Szent József Iskolaközpont főigazgatója,
  • valamint Kara Edina, a  Szent József Iskolaközpont gazdasági vezetője

A lakásotthonokban élő gyermekek olyan fiatalok, akiket a hatóságok kiemeltek a családjukból. A szekszárdi és a környékbeli lakásotthonban élő gyermekekről itt és itt olvashat. A lakásotthonok biztonságos, családias környezetet nyújtanak a gyerekek számára, akiket nevelők és szakemberek segítenek a fejlődésben, tanulásban és az önálló életre való felkészülésben. 

Katolikus bálon gyűlt össze az összeg 

A katolikus bál több év után tért vissza Szekszárdra, és nemcsak az iskola, az óvoda és az egyházközség közösségét mozgatta meg, hanem városi szinten is jelentős ünneppé vált. A rendezvény célja az volt, hogy a város felé is nyisson, és egy olyan jótékonysági eseményt hozzon létre, amely valódi segítséget nyújt gyermekeknek. A szervezők célja idén az volt, hogy a bevételből olyan gyermekeket támogassanak, akik különleges élethelyzetben élnek – családjuktól elszakítva, lakásotthonban. A szervezők szándéka szerint a bált jövőre is megrendezik, ezzel hagyományt teremtve a városi katolikus közösség számára.

 

