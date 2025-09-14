szeptember 14., vasárnap

Szenzáció?

1 órája

Lakható bolygót találtak? – Mit lehet tudni a földszerű égitestről? (videó)

Címkék#csillag#élhető#hőmérséklet#bolygó

Lehet, hogy megvan az új, élhető égitest? Az elmúlt években sorra fedezték fel a Naprendszeren kívüli bolygókat, de most egy felfedezés különösen izgalmasnak ígérkezik, olvasható a Köpönyeg.hu-n.

Teol.hu

Nemrég a James Webb Űrteleszkóp adatai alapján a kutatók arra utaló jeleket találtak, hogy egy 41 fényévnyire lévő sziklás bolygó légkörrel rendelkezhet – ráadásul a lakhatósági zónában. Ez azt jelenti, hogy akár a folyékony víz jelenléte sem kizárt a felszínén, írja a Köpönyeg.hu. 

Forrás:  Shutterstock

A vizsgált bolygó a Trappist-1 rendszer középső övezetében kering, amelyet már korábban is a Földhöz hasonló égitestek ígéretével hoztak összefüggésbe. A „Goldilocks-zóna”, vagyis a lakhatósági övezet azt a tartományt jelöli, ahol a hőmérséklet sem túl forró, sem túl hideg – elméletileg tehát fennállhatnak a feltételek ahhoz, hogy a víz folyékony halmazállapotban maradjon a felszínen.

A Webb teleszkóp tavaly négy különböző időpontban figyelte meg a Trappist-1e nevű bolygót. Azonban nem érkezett egyértelmű válasz: az adatokban erősen megjelent a csillag saját aktivitása (például a napfoltokhoz hasonló jelenségek), ami megnehezítette az elemzést. Több mint egy évnyi munkába telt, mire a csapat képes volt szétválasztani a bolygó jeleit a csillag zavaró hatásaitól.

A legizgalmasabb lehetőség az, hogy a bolygón valóban kialakult egy másodlagos légkör, amelyben például nitrogén és metán is jelen lehet. Ugyanakkor az is elképzelhető, hogy a bolygó egyszerűen csak egy légkör nélküli kőzettest. Egyelőre mindkét verzió nyitva áll... 

 

 

