Retro

2 órája

Lázadás kesztyűben: Dombóvár sztrájktörténetet írt

Címkék#kesztyűgyár#sztrájktörténet#torna

Szepesi László

Bő fél évszázaddal ezelőtt több gyár is épült Dombóváron. Az egyik volt a kesztyűgyár. Ez a Pécsett, Hamerly János alapította, s akkor már több mint 100 éves, a világon az egyik legnagyobbnak számító kesztyűgyárnak volt az egyik részlege. Félszáz szabász vágta itt a bőröket, s négyszázan, főleg lányok, asszonyok varrták a kézrevalót. Ezt javarészt géppel csinálták, de mert ez monoton, egyhangú művelet volt, bevezették a munkaközi tornát. Akkor ez világszerte terjedt, Tolnában másutt is csinálták, hivatalokban, irodákban is. Mára viszont, úgy tűnik, feledésbe merült.

Bevezették a munkaközi tornát
Fotó: Szepesi László / Forrás:  MW

Dombóváron a kesztyűgyár a rendszerváltást megelőzően másért is az érdeklődés középpontjába került. Azért, mert az '56-os forradalom után, a szocializmus építésének éveiben ott volt az első magyarországi sztrájk. A szabászok több órára letették a munkát, tiltakozva az alacsony fizetés miatt.

 

