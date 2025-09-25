1 órája
Íme a legjobb gimnáziumok rangsora: ezt mutatja az MCC kutatása (képgalériával)
Az MCC országos programján Szekszárdon vitatták meg az iskolai rangsorok tanulságait. A beszélgetés középpontjába a legjobb gimnáziumok kerültek, valamint az, hogyan segítheti a szülőket és diákokat a rangsor az iskolaválasztásban.
Turnén az MCC Országos Gimnáziumi Rangsor címen szakmai programot szervezett az MCC szekszárdi képzési központja. Az év elején a Mathias Corvinus Collegium (MCC) az Oktatási Hivatallal közösen elkészítette az országos gimnáziumi rangsort. A felmérés során többek között a felsőoktatási felvételi eredményeket, a kompetenciaméréseket, az emelt szintű érettségik arányát és az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyeken elért eredményeket vették figyelembe. Így alakult ki a TOP100-as lista, amelyben a legjobb gimnáziumok kaptak helyet.
A legjobb gimnáziumok és a rangsor tanulságai
A főleg szülőkből álló hallgatóság által figyelemmel kísért beszélgetésben részt vett Rompf Gabriella, a Paksi Vak Bottyán Gimnázium, Huszárik Imre, a Szekszárdi Garay János Gimnázium és Andorka Gábor, a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium igazgatója, valamint a középiskolai kapcsolatokért felelős Wittmann Zsolt, az MCC Középiskolás Programjának vezetője.
A pódiumbeszélgetést Fekete Áron, az MCC Tanuláskutató Intézet projektmenedzsere irányította. Az első kérdésre, hogy miként változtatnának a felmérés szempontjain, az igazgatók mustra alá vetették a szempontokat. Rompf Gabriella a felvételi arányok kapcsán arról beszélt, a felvételi rangsor nem feltétlenül tükrözi a gyereknek a felkészültségét. Nagyon sokan bejutnak ugyanis olyan egyetemre, főiskolára, ahol 280 – 320 a felvételi pontszám, míg másutt csak sokkal több tudás eredményez sikert.
Utánpótlás-problémák
Szóba került az is, hogy az iskolák rangsora azért sem minden szempontból reális, mert a gimnáziumok munkáját esetenként a nem egyforma képességű, szorgalmú tanulók eredményei alapján pontozzák. Igaz, igyekeznek az iskolák válogatni, Andorka Gábor említette, ők ellátogatnak általános iskolákba, s elmondják, miért érdemes hozzájuk menni. Egyébként, folytatta, a lista támpont, beszélnek róla az emberek két-három napig, aztán oda viszik a gyereket, ahova a gyerek barátai mennek. Huszárik Imre, a Garay Gimnázium igazgatója hozzátette, egyik kolléganője írt doktori dolgozatot arról, hogy középiskolai pályaválasztásnál milyen hírforrás a perdöntő? S az jött ki neki, hogy a szomszédasszony.
Egy kérdés kapcsán Huszárik igazgató elmondta, bár számukra a legnagyobb kihívás a minőségi beiskolázás, hiszen sokkal kevesebb jelentkező közül válogathatnak, mint a nagyobb városok vagy Budapest iskolái, de nagy gond a pedagógus utánpótlás biztosítása is.
A tanárok átlagéletkora náluk 50 fölött van. Andorka Gábor az alacsony gyerekszámról beszélt.
Tolnában évente 1400 – 1500 a születések száma. Van 13 gimnázium, s ha mindegyik elindítana minden profilt, s 30 fős osztályokat, több mint ezer diák kellene. S ott vannak a szakképző iskolák is.
A beszélgetést vezető Fekete Áron következő kérdése így hangzott: miként tartható fenn a tanári motiváció és elkötelezettség a huszonegyedik században?
Elhangzott, hogy az elkötelezettség és hivatástudat továbbra is jelen van, ám sajnos a megélhetési gondok sokszor mérséklik ezt. Példaként említették, hogy hajdanán Klebelsberg Kuno több mint ötezer tantermet építtetett, és emellett több mint kétezer tanítói lakást is létrehozott. Ugyanakkor van egy olyan segítség, ami egyáltalán nem kerül pénzbe: Rompf Gabriella kiemelte, hogy ez a „jó szó”.
Ha a tanárok dicséretet kapnak, ha érzik, hogy munkájukért hálásak a diákok és a szülők, az óriási erőt ad számukra.
Szóba került a hivatástudat is. Huszárik igazgató hangsúlyozta: ha ez nem lenne, és az idősebb pedagógusokat sem ösztönözné, akkor nagyon komoly gondokkal kellene szembenézni. A gimnáziumi rangsor kapcsán további gondolatok és vélemények is felmerültek. Az egyik igazgató például kifejtette:
Amióta a tanítási órák alatt tilos a mobiltelefon használata, a diákok újra megtanultak beszélgetni egymással.
Felvetődött a tehetséggondozás témája is, amely sarokköve minden intézmény életének. Ezt támogatja például a tagozatos oktatás, ahol a diákok egy-egy szakterületen különösen sok tudásra tehetnek szert. Emellett ide sorolható a versenyekre való felkészítés vagy éppen a szakkörök is.
A Mathias Corvinus Collegium, amelynek alapvető célja a tehetséggondozás, szintén ezt a feladatot szolgálja. Ennek jegyében idén első alkalommal készítették el az Oktatási Hivatallal közösen az országos gimnáziumi rangsort.
Összesen négyszáz hazai gimnáziumot vizsgáltak meg – mondta el Wittmann Zsolt –, ezek közül a száz legjobbat publikálták.
A cél az volt, hogy minél több szülőhöz eljussanak ezeknek az iskoláknak a működési jellemzői és eredményei, hiszen ez alapvető segítséget nyújthat abban, hogy a családok mely intézményt válasszák gyermekük számára.
A rangsor összeállítása során elsősorban teljesítményindikátorokat, jól mérhető eredményeket vizsgáltak. Ilyen például a tanulási eredményesség, az érettségi vizsgák átlaga, az emelt szintű érettségik aránya, valamint a tanulmányi versenyeken – köztük az OKTV-ken – való részvétel és az ott elért helyezések.
A jövőben ezt a rangsort szeretnék kiegészíteni olyan mélyebb elemzésekkel is, amelyek a diákok jólétéről és a diák-közösségekről szólnak, majd a bővített rangsort is nyilvánosságra hozzák.
Emellett egy honlap is készül majd, ahol részletesen utána lehet nézni az iskolák belső életének. Ott betekintést nyerhetnek az érdeklődők az iskolai közösség mindennapjaiba, a diákokat megcélzó projektekbe, szakkörökbe és a nevelési elvek mentén szerveződő programokba. Ez a fajta bemutatás segíthet a szülőknek, hogy az iskolaválasztás során ne csak az eredményeket, hanem az intézmények belső világát is figyelembe vehessék.
Turnén az MCC Országos Gimnáziumi RangsorFotók: Makovics Kornél