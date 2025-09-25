Íme a legjobb gimnáziumok rangsora: ezt mutatja az MCC kutatása (képgalériával)

Turnén az MCC Országos Gimnáziumi Rangsor címen szakmai programot szervezett az MCC szekszárdi képzési központja. Az év elején a Mathias Corvinus Collegium (MCC) az Oktatási Hivatallal közösen elkészítette az országos gimnáziumi rangsort. A felmérés során többek között a felsőoktatási felvételi eredményeket, a kompetenciaméréseket, az emelt szintű érettségik arányát és az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyeken elért eredményeket vették figyelembe. Így alakult ki a TOP100-as lista, amelyben a legjobb gimnáziumok kaptak helyet.

A legjobb gimnáziumok TOP 100-as listája volt a téma az MCC szakmai napján

Fotó: Makovics Kornel

A legjobb gimnáziumok és a rangsor tanulságai

A főleg szülőkből álló hallgatóság által figyelemmel kísért beszélgetésben részt vett Rompf Gabriella, a Paksi Vak Bottyán Gimnázium, Huszárik Imre, a Szekszárdi Garay János Gimnázium és Andorka Gábor, a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium igazgatója, valamint a középiskolai kapcsolatokért felelős Wittmann Zsolt, az MCC Középiskolás Programjának vezetője.

A pódiumbeszélgetést Fekete Áron, az MCC Tanuláskutató Intézet projektmenedzsere irányította. Az első kérdésre, hogy miként változtatnának a felmérés szempontjain, az igazgatók mustra alá vetették a szempontokat. Rompf Gabriella a felvételi arányok kapcsán arról beszélt, a felvételi rangsor nem feltétlenül tükrözi a gyereknek a felkészültségét. Nagyon sokan bejutnak ugyanis olyan egyetemre, főiskolára, ahol 280 – 320 a felvételi pontszám, míg másutt csak sokkal több tudás eredményez sikert.

Utánpótlás-problémák

Szóba került az is, hogy az iskolák rangsora azért sem minden szempontból reális, mert a gimnáziumok munkáját esetenként a nem egyforma képességű, szorgalmú tanulók eredményei alapján pontozzák. Igaz, igyekeznek az iskolák válogatni, Andorka Gábor említette, ők ellátogatnak általános iskolákba, s elmondják, miért érdemes hozzájuk menni. Egyébként, folytatta, a lista támpont, beszélnek róla az emberek két-három napig, aztán oda viszik a gyereket, ahova a gyerek barátai mennek. Huszárik Imre, a Garay Gimnázium igazgatója hozzátette, egyik kolléganője írt doktori dolgozatot arról, hogy középiskolai pályaválasztásnál milyen hírforrás a perdöntő? S az jött ki neki, hogy a szomszédasszony.