Toboroznak

52 perce

Legyél te is határvadász! Itt várják a jelentkezésed!

Címkék#Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság#Készenléti Rendőrség Határvadász Ezrede#határvadász képzés#határvadász toborzás

A Tolna vármegyei egyenruhások folyamatosan toborozzák a határvadászokat.

Teol.hu

Az elmúlt hetekben a vármegye számos pontján, így piacokon, nagyáruházakban és kistelepüléseken is várták a határvadász munka iránt érdeklődőket. A határvadász képzéssel kapcsolatban online az alábbi linken informálódhatnak: https://www.police.hu/szerzodeses-hatarvadasz-kepzes

Folyamatosan toborozza a határvadszokat a rendőrség (police.hu)

Legyél Te is Rendőr Facebook oldalon és a Tolna vármegyei rendőrség Facebook oldalán folyamatosan frissülő tartalmak segítik az érdeklődőket abban, hogy minél szélesebb körben megismerkedhessenek a határvadász hivatással.

A toborzás szeptember második hetében is folytatódik. Szeptember 9-én Dombóváron, 10-én Bonyhádon, 11-én Tamásiban és Németkéren, 12-én Simontornyán, 13-án délelőtt 9-től 12 óráig Pakson az Atomfutáson várják kollégáink a határvadász munka iránt érdeklődőket.

 

