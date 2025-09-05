14 órája
Lóvá tették a szekszárdi férfit
Korábban faxon, sok év óta e-mailben kapok üzenetet reggelenként a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtósaitól. Ezek a levelek szólnak balesetekről, bűnesetekről, és egyre gyakrabban, mondhatom úgy is, balekokról. Van, amikor lóvásárláskor ültetik fel az embert, csak nem a nyeregbe.
Sok éve az egyik ilyen, Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság által küldött közleményben olvastam, hogyan járt valaki egy lóvásáron. A szekszárdi férfi lovat vásárolt Baján. Megalkudtak, tenyérbe csaptak, ahogy akkor illett, majd a vevő kifizette a paripa árát, az eladó pedig megígérte, mire a nap lemegy, a ló ott lesz a szekszárdi istállóban.
Lóvásáron tették lóvá
De nem lett ott. A lóvá tett vevő várt még egy napot, de hiába. Így harmadnap megkereste az eladót, aki azzal fogadta, meggondolta magát, mégis kell neki a ló, úgyhogy mégsem adja, de pénzt sem, mert a ló árát már elköltötte. Így, csak sajnálja a történteket. A károsult ezért ment a rendőrségre.
A fax már kiment a divatból, lovakat is csak különleges alkalmakkor látunk az utcán, viszont a lóvátevés, becsapás, átverés egyre gyakoribb. Egyre többször baleknak néznek minket, s teszik ezt nem szemtől szembe, hanem elbújva modern korunk digitális vívmányai mögé. Így bankok, szolgáltatók lemásolt hamis oldalain fizettetnek, keresik bankszámlánk kódját, vagy – mesterséges intelligencia révén – ismert emberek arcát, hangját másolva vesznek rá semmitérő csodagyógyszerek, fogyasztószerek, csodát tévő kencék vásárlására. Hiszékenynek néznek minket. Ezért mostanában ezek a továbbadásra szánt rendőrségi üzenetek egyre gyakrabban arról szólnak, mire figyeljünk, hogyan vigyázzunk, hogy ne legyünk balekok. Nagyon nem feleslegesen.