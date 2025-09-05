Lóvá tették a szekszárdi férfit

Sok éve az egyik ilyen, Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság által küldött közleményben olvastam, hogyan járt valaki egy lóvásáron. A szekszárdi férfi lovat vásárolt Baján. Megalkudtak, tenyérbe csaptak, ahogy akkor illett, majd a vevő kifizette a paripa árát, az eladó pedig megígérte, mire a nap lemegy, a ló ott lesz a szekszárdi istállóban.

Lóvásáron csapták be a szekszárdi férfit (A kép illusztráció, a dabasi állatvásár látható rajta)

Fotó: Csudai Sándor/Origo

Lóvásáron tették lóvá

De nem lett ott. A lóvá tett vevő várt még egy napot, de hiába. Így harmadnap megkereste az eladót, aki azzal fogadta, meggondolta magát, mégis kell neki a ló, úgyhogy mégsem adja, de pénzt sem, mert a ló árát már elköltötte. Így, csak sajnálja a történteket. A károsult ezért ment a rendőrségre.