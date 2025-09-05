szeptember 5., péntek

LőrincViktor névnap

23°
+30
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jegyzet

1 órája

Lóvá tették a szekszárdi férfit

Címkék#állatvásár#csalás#jegyzet

Korábban faxon, sok év óta e-mailben kapok üzenetet reggelenként a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtósaitól. Ezek a levelek szólnak balesetekről, bűnesetekről, és egyre gyakrabban, mondhatom úgy is, balekokról. Van, amikor lóvásárláskor ültetik fel az embert, csak nem a nyeregbe.

Szepesi László

Sok éve az egyik ilyen, Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság által küldött közleményben olvastam, hogyan járt valaki egy lóvásáron. A szekszárdi férfi lovat vásárolt Baján. Megalkudtak, tenyérbe csaptak, ahogy akkor illett, majd a vevő kifizette a paripa árát, az eladó pedig megígérte, mire a nap lemegy, a ló ott lesz a szekszárdi istállóban.

Lóvásáron csapták be a szekszárdi férfit
Lóvásáron csapták be a szekszárdi férfit (A kép illusztráció, a dabasi állatvásár látható rajta)
Fotó: Csudai Sándor/Origo

Lóvásáron tették lóvá

De nem lett ott. A lóvá tett vevő várt még egy napot, de hiába. Így harmadnap megkereste az eladót, aki azzal fogadta, meggondolta magát, mégis kell neki a ló, úgyhogy mégsem adja, de pénzt sem, mert a ló árát már elköltötte. Így, csak sajnálja a történteket. A károsult ezért ment a rendőrségre.

A fax már kiment a divatból, lovakat is csak különleges alkalmakkor látunk az utcán, viszont a lóvátevés, becsapás, átverés egyre gyakoribb. Egyre többször baleknak néznek minket, s teszik ezt nem szemtől szembe, hanem elbújva modern korunk digitális vívmányai mögé. Így bankok, szolgáltatók lemásolt hamis oldalain fizettetnek, keresik bankszámlánk kódját, vagy – mesterséges intelligencia révén – ismert emberek arcát, hangját másolva vesznek rá semmitérő csodagyógyszerek, fogyasztószerek, csodát tévő kencék vásárlására. Hiszékenynek néznek minket. Ezért mostanában ezek a továbbadásra szánt rendőrségi üzenetek egyre gyakrabban arról szólnak, mire figyeljünk, hogyan vigyázzunk, hogy ne legyünk balekok. Nagyon nem feleslegesen.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu