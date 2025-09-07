Igazi csoda, amit Alsónánán csinálnak a kisdiákokkal

Szerencsés helyzetben van az a kilenc kisdiák, akik Alsónánán élnek és ott járnak az általános iskola alsó tagozatába.

Alsónánai általános iskola alsó tagozata, csupán kilenc kisgyermek jár ide (Beküldött fotó)

Berta Levente polgármester elmondta, a település ragaszkodik az iskolájához, karban tarja, megőrzi az intézmény jó állapotát. Csak alsó tagozat működik helyben, idén szeptemberben kilenc kisgyermek kezdte meg itt a tanulást, ők vegyes osztályt alkotnak 1-től 4. osztályosok. A kilenc gyermekre három pedagógus jut, akik nagy szeretettel, és szaktudással tanítják a kis lurkókat.

Bár államilag támogatott az itt működő alsó tagozat, mégis magániskolaként funkcionál, hiszen egy-egy diákra sokkal több idő, figyelem jut, mondta a polgármester.