Családias légkör

18 perce

Igazi csoda, amit Alsónánán csinálnak a kisdiákokkal

Címkék#általános iskola#Alsónána#magániskola

Nem nagyon lehet példa arra hazánkban, ami Alsónánán megvalósult: magániskolaként működik az államilag támogatott alsó tagozat.

Mauthner Ilona

Szerencsés helyzetben van az a kilenc kisdiák, akik Alsónánán élnek és ott járnak az általános iskola alsó tagozatába.

Alsónánai általános iskola
Alsónánai általános iskola alsó tagozata, csupán kilenc kisgyermek jár ide (Beküldött fotó)

Berta Levente polgármester elmondta, a település ragaszkodik az iskolájához, karban tarja, megőrzi az intézmény jó állapotát. Csak alsó tagozat működik helyben, idén szeptemberben kilenc kisgyermek kezdte meg itt a tanulást, ők vegyes osztályt alkotnak 1-től 4. osztályosok. A kilenc gyermekre három pedagógus jut, akik nagy szeretettel, és szaktudással tanítják a kis lurkókat. 

Bár államilag támogatott az itt működő alsó tagozat, mégis magániskolaként funkcionál, hiszen egy-egy diákra sokkal több idő, figyelem jut, mondta a polgármester.

 

