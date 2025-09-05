Ön is méri? Akkor tudnia kell, hogy az eddig tökéletesnek hitt vérnyomás már nem hibátlan

Az új amerikai protokoll szerint már a 130/80-as vérnyomás is magasnak számít, szemben a világ többi részén még mindig érvényben lévő 140/90-es értékkel. A változtatás célja, hogy a még nem kirívóan magas értékű, de már veszélyeztetett betegeket figyelmeztessék az orvosok a magas vérnyomás veszélyeire, és még azelőtt életmód változtatásra buzdítsák őket, hogy gyógyszeres kezelésre szorulnának.

A magas vérnyomás nagyon sok betegséget okozhat

Ugyanakkor a Magyar Hypertonia Társaság sajtóközleményében úgy fogalmazott: „az amerikai ajánlásban megfogalmazottakat nem lehet azonnal az európai viszonyokra alkalmazni, azokat az európai populáció tekintetében külön kell vizsgálni.” Az európai szervezetek ezért a korábbi irányelveket felülvizsgálva szintén új ajánlást tettek közzé, de ebben a magas vérnyomás határértékét továbbra is 140/90 Hgmm felett definiálja.