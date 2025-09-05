szeptember 5., péntek

LőrincViktor névnap

18°
+30
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ezen meg fog lepődni!

52 perce

Ön is méri? Akkor tudnia kell, hogy az eddig tökéletesnek hitt vérnyomás már nem hibátlan

Címkék#egészség#vérnyomás#orvos

Nyolc év után 2017 óta először módosítottak az USA-ban a magas vérnyomásra vonatkozó szakmai irányelveken az újabb kutatások nyomán. A vérnyomás normális értéke változatlanul 120/80 Hgmm. Az új kategória viszont, a 120-129 közötti úgynevezett „emelkedett” vérnyomás. Az új irányelvek szerint a 130/80 feletti érték már magas vérnyomásnak tekintendő.

Mauthner Ilona

Az új amerikai protokoll szerint már a 130/80-as vérnyomás is magasnak számít, szemben a világ többi részén még mindig érvényben lévő 140/90-es értékkel. A változtatás célja, hogy a még nem kirívóan magas értékű, de már veszélyeztetett betegeket figyelmeztessék az orvosok a magas vérnyomás veszélyeire, és még azelőtt életmód változtatásra buzdítsák őket, hogy gyógyszeres kezelésre szorulnának. 

a magas vérnyomás sok betegséget okozhat
Tovább csökkentették az ideális vérnyomás értékét, a magas vérnyomás megelőzése érdekében. Forrás:  BARBARA GINDL / APA-PictureDesk

A magas vérnyomás nagyon sok betegséget okozhat

Ugyanakkor a Magyar Hypertonia Társaság sajtóközleményében úgy fogalmazott: „az amerikai ajánlásban megfogalmazottakat nem lehet azonnal az európai viszonyokra alkalmazni, azokat az európai populáció tekintetében külön kell vizsgálni.” Az európai szervezetek ezért a korábbi irányelveket felülvizsgálva szintén új ajánlást tettek közzé, de ebben a magas vérnyomás határértékét továbbra is 140/90 Hgmm felett definiálja.

– A 130-139/ 85-86 Hgmm magas normális vérnyomásnak tekintendő. Ezt azért érdemes külön hangsúlyozni, mert az amerikai ajánlások valójában csak erre az értékre helyeztek nagyobb hangsúlyt. Vagyis változtattak drasztikusan, hiszen eddig a 140/90 alatti értékeket soroltuk a normál tartományba, de már a tartományon belül is megkülönböztettünk 3 csoportot. Ebben a magas normális csoport az, amelyikre az amerikai kardiológusok ezután nagyobb figyelmet fognak szentelni – mondta dr. Petróczy Natália, a KardioKözpont magas vérnyomás specialistája.

Először az életmódváltás, aztán csak a gyógyszerek

Dr. Kovács Klára bátaszéki háziorvos véleményét is megkérdeztük, hozzátéve, hogy a laikus fejében az is megfordul, hogy talán a gyógyszer lobbi érdeke az, hogy minél több gyógyszer szedjünk, és ezért csökkentik állandóan az értékeken.

– Szó nincs erről, éppen ellenkezőleg, válaszolta a doktornő. A szigorúbb besorolás inkább az életmód változtatásra ösztönöz - sószegény étkezés, mediterrán ételek, csökkentett zsír, több mozgás, stressz kezelése, túlsúly megelőzése - elsőként ezeket szorgalmazzuk. Ha nincs változás, csak akkor fordulunk a gyógyszerekhez. Azért van erre szükség, mert hosszabb életkort élnek meg az emberek, és a magas vérnyomás nem csak a szívet és az érrendszert, de a vesét is tönkreteszi.

Ezek a vérnyomásértékek fokozatai

Az első értékek a szisztolés, a második értékek a diasztolés vérnyomásértékekre vonatkoznak és Hgmm-ben értendők­. Optimális vérnyomás: <120  és <80. Normális vérnyomás: <130 és/vagy <85. Magas normális vérnyomás: 130-139 és/vagy 85-89. I. fokozatú enyhe hypertonia: 140-159 és/vagy 90-99. Alcsoport - határérték hypertonia: 140-149 és/vagy 90-94. II. fokozatú középsúlyos hypertonia: 160-179 és/vagy 100-109. III. fokozatú súlyos hypertonia: >=180 és/vagy >=110. Izolált szisztolés hypertonia: >=140 és <90 - ez utóbbi azt jelenti, hogy csak első érték minősül magasnak – ahogyan az gyakran megfigyelhető az idősödéssel és a súlyos érelmeszesedés okán.

Mára annyi változott az irányelvekben, hogy a kardiológusok úgy vélik, nem feltétlenül szükséges 120/80 alá vinni a vérnyomást, mindenkinél egyéni célértéket kell meghatározni, az általános állapotot, egyéb betegségeket, életkort, életmódot figyelembe véve. A magas normális tartományba eső embereknek viszont tudniuk kell, hogy a későbbiek folyamán nagyobb eséllyel válnak hypertoniássá, mint azok az emberek, akiknek az optimális és a normális tartományban vannak az értékeik. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu