Ön is méri? Akkor tudnia kell, hogy az eddig tökéletesnek hitt vérnyomás már nem hibátlan
Nyolc év után 2017 óta először módosítottak az USA-ban a magas vérnyomásra vonatkozó szakmai irányelveken az újabb kutatások nyomán. A vérnyomás normális értéke változatlanul 120/80 Hgmm. Az új kategória viszont, a 120-129 közötti úgynevezett „emelkedett” vérnyomás. Az új irányelvek szerint a 130/80 feletti érték már magas vérnyomásnak tekintendő.
Az új amerikai protokoll szerint már a 130/80-as vérnyomás is magasnak számít, szemben a világ többi részén még mindig érvényben lévő 140/90-es értékkel. A változtatás célja, hogy a még nem kirívóan magas értékű, de már veszélyeztetett betegeket figyelmeztessék az orvosok a magas vérnyomás veszélyeire, és még azelőtt életmód változtatásra buzdítsák őket, hogy gyógyszeres kezelésre szorulnának.
A magas vérnyomás nagyon sok betegséget okozhat
Ugyanakkor a Magyar Hypertonia Társaság sajtóközleményében úgy fogalmazott: „az amerikai ajánlásban megfogalmazottakat nem lehet azonnal az európai viszonyokra alkalmazni, azokat az európai populáció tekintetében külön kell vizsgálni.” Az európai szervezetek ezért a korábbi irányelveket felülvizsgálva szintén új ajánlást tettek közzé, de ebben a magas vérnyomás határértékét továbbra is 140/90 Hgmm felett definiálja.
– A 130-139/ 85-86 Hgmm magas normális vérnyomásnak tekintendő. Ezt azért érdemes külön hangsúlyozni, mert az amerikai ajánlások valójában csak erre az értékre helyeztek nagyobb hangsúlyt. Vagyis változtattak drasztikusan, hiszen eddig a 140/90 alatti értékeket soroltuk a normál tartományba, de már a tartományon belül is megkülönböztettünk 3 csoportot. Ebben a magas normális csoport az, amelyikre az amerikai kardiológusok ezután nagyobb figyelmet fognak szentelni – mondta dr. Petróczy Natália, a KardioKözpont magas vérnyomás specialistája.
Először az életmódváltás, aztán csak a gyógyszerek
Dr. Kovács Klára bátaszéki háziorvos véleményét is megkérdeztük, hozzátéve, hogy a laikus fejében az is megfordul, hogy talán a gyógyszer lobbi érdeke az, hogy minél több gyógyszer szedjünk, és ezért csökkentik állandóan az értékeken.
– Szó nincs erről, éppen ellenkezőleg, válaszolta a doktornő. A szigorúbb besorolás inkább az életmód változtatásra ösztönöz - sószegény étkezés, mediterrán ételek, csökkentett zsír, több mozgás, stressz kezelése, túlsúly megelőzése - elsőként ezeket szorgalmazzuk. Ha nincs változás, csak akkor fordulunk a gyógyszerekhez. Azért van erre szükség, mert hosszabb életkort élnek meg az emberek, és a magas vérnyomás nem csak a szívet és az érrendszert, de a vesét is tönkreteszi.
Ezek a vérnyomásértékek fokozatai
Az első értékek a szisztolés, a második értékek a diasztolés vérnyomásértékekre vonatkoznak és Hgmm-ben értendők. Optimális vérnyomás: <120 és <80. Normális vérnyomás: <130 és/vagy <85. Magas normális vérnyomás: 130-139 és/vagy 85-89. I. fokozatú enyhe hypertonia: 140-159 és/vagy 90-99. Alcsoport - határérték hypertonia: 140-149 és/vagy 90-94. II. fokozatú középsúlyos hypertonia: 160-179 és/vagy 100-109. III. fokozatú súlyos hypertonia: >=180 és/vagy >=110. Izolált szisztolés hypertonia: >=140 és <90 - ez utóbbi azt jelenti, hogy csak első érték minősül magasnak – ahogyan az gyakran megfigyelhető az idősödéssel és a súlyos érelmeszesedés okán.
Mára annyi változott az irányelvekben, hogy a kardiológusok úgy vélik, nem feltétlenül szükséges 120/80 alá vinni a vérnyomást, mindenkinél egyéni célértéket kell meghatározni, az általános állapotot, egyéb betegségeket, életkort, életmódot figyelembe véve. A magas normális tartományba eső embereknek viszont tudniuk kell, hogy a későbbiek folyamán nagyobb eséllyel válnak hypertoniássá, mint azok az emberek, akiknek az optimális és a normális tartományban vannak az értékeik.