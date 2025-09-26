Tolnai tudósok is írták a Magyar Tudományos Akadémia 200 éves történelmét

A bicentenáriumra készül az ország, s ennek jegyében egy kiállítás nyílt szerdán Szekszárdon, a Babits Kulturális Központban. A diszterem előtti térben álló, a Magyar Tudományos Akadémia történetét, s a Tolnából származó tudósokat bemutató tablókból álló tárlatot Varga Dalmának, a Kulturális Központ szakmai igazgatóhelyettesének köszöntőjét követően, a Magyar Nemzeti Levéltár Tolna Vármegyei Levéltárának igazgatóhelyettese nyitotta meg. Asztalos Zoltán elmondta, a kiállítással nem csupán a Magyar Tudományos Akadémia megalapítását, vármegyénk ezeréves történelmét és akadémikusait ünnepeljük, hanem ez tisztelet a nemzeti kultúra és szellemi örökségünk iránt.

A Magyar Tudományos Akadémia kétszáz éve született meg, ez adta a Babits Mihály Kulturális Központban megnyílt kiállítás apropóját

Fotó: Szepesi László

Beszélt a kezdetről. Arról, hogy Felsőbüki Nagy Pál, a rendi ellenzékiség vezéralakja pattintotta a szikrát, amikor kikelt a nemzeti kultúra és anyanyelv iránt bűnös közönnyel viselkedő mágnások ellen. Ekkor ajánlott fel – követve a Nemzeti Múzeumot alapító apja példáját – ifjú, gróf Széchenyi magyar lovas kapitány a hatezer forintot, egy egész évi jövedelmét a nemzeti nyelv gyarapítására. Csatlakozott hozzá azonnal két barátja, Károlyi György és Andrássy György gróf, valamint Vay Ábrahám. Később még többen lettek, Teleki József gróf például harmincezer kötetből álló értékes könyvtárát engedte át, megalapozva ezzel az akadémiai könyvtárat.

Magyar Tudományos Akadémia: a nemzeti kultúra szimbóluma

Széchenyi István történelmi tettével nem egy tudós társaság alapjait teremtette meg, hanem egy olyan jövőképet, amelyben a magyar nyelv, a tudomány és a műveltség összetartja a nemzetet. Ő felismerte, hogy a haza sorsa akkor azon múlott, hogy képesek e a kiművelt emberfők sokaságát csatasorba állítani, s megteremteni a tudás intézményes hátterét. Ez az eszme egyébként máig érvényes, a kétszáz éves Magyar Tudományos Akadémia azóta is a nemzeti kultúra, az értelmiségi felelősség szimbóluma.

Asztalos Zoltán beszélt a Tudományos Akadémia Szekszárdon született tagjairól is, többek között Hollós László világszerte ismert botanikus és gombakutatóról, Garay János költő és íróról, Gebhardt Xavér Ferenc orvos és tanárról, aki a vármegye táblabírójaként Tolnából elsőként, s az országban is az elsők között, 1830-ban lett a tudós társaság rendes tagja. Akadémikus volt Illyés Gyula és a történelemtudós Glósz József is, és ma is az Kosztolányi György, aki az orvostudományban, a genetikai kutatásban szerzett nemzetközi hírnevet.