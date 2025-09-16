szeptember 16., kedd

Híd Kelet és Nyugat között

28 perce

Magyarország és Kína nukleáris szövetségre lépett

Címkék#atomenergia#Kína#Magyarország#Szijjártó Péter

Magyarország megállapodást írt alá Kínával, amely komoly együttműködési potenciált jelent a két ország között a nukleáris energia, a biztonság, az innováció területén - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Bécsben.

Teol.hu

A tárcavezető arról számolt be, hogy aláírtak egy megegyezést a kínai atomenergia-ügynökséggel, amely a nukleáris energia, a biztonság, az innováció területén komoly együttműködési potenciált jelent Magyarország és az ágazatban egyre nagyobb szerepet betöltő és önmagának egyre nagyobb súlyt követelő Kína között – írja az MTI. Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy Magyarországnak nemzeti érdeke a civilizált együttműködés újraélesztése Kelet és Nyugat között, és hazánknak jó esélye van bebizonyítani, hogy ennek alapja a nukleáris energia lehet. 

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és San Csung-tö, a kínai Nemzeti Atomenergia-hatóság vezetője.
Fotó: MTI/KKM / Forrás:  Magyar Nemzet

A nukleáris energia lehet a híd Kelet és Nyugat között

– Mi történik Magyarországon? Egy több évtizedes jó együttműködés és egy 2014-ben aláírt szerződés értelmében az orosz vállalatóriás, a Roszatom épít nukleáris erőművet, jelentős francia és német beszállítókkal. Emellett pedig a kis nukleáris reaktorok használata terén egy kizárólagos megállapodást írtunk alá az amerikai technológia használatáról – mutatott rá. – Magyarországon tehát egyszerre van jelen az orosz, az amerikai, a német és a francia nukleáris ipar, ezek remekül tudnak egymás mellett és egymással is működni. Ezzel Magyarország bizonyítja, hogy a civilizált kelet-nyugati együttműködés újraélesztésének egyik legjobb terepe éppen a nukleáris energia – tette hozzá. 

Szijjártó Péter kiemelte, hogy a következő évtized egyértelműen a nukleáris energia évtizede lesz, mert drasztikus mértékben nő globálisan az elektromosáram-igény, s hatékonyan, biztosan, biztonságosan és környezetkímélő módon csakis atomenergiával lehet fedezni ezt ekkora mennyiségben. – A nukleáris iparban mind Keleten, mind Nyugaton óriási szereplők vannak (…) Mi mind a két irányban együttműködünk – szögezte le. A miniszter ennek kapcsán arról is tájékoztatott, hogy Alekszej Lihacsovval, a Roszatom vezérigazgatójával a paksi bővítés felgyorsításában állapodtak meg, ugyanis most minden körülmény adott ehhez – számolt be közleményében az MTI.

 

