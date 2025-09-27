szeptember 27., szombat

Fontos a megbecsülés

3 órája

Már 2 millió nyugdíjas kapta meg a 30 ezer forintos vásárlási utalványt

Teol.hu

Erről Horváth István, a szekszárdi térség országgyűlési képviselője osztott meg egy posztot a közösségi oldalon. „Már több mint 2 millió nyugdíjas kapta meg a 30 ezer forintos élelmiszer-utalványt. Számunkra a nyugdíjasok megbecsülése és támogatása nem ígéret, hanem kötelesség!” – írta a politikus. 

Horváth István hozzátette: „Továbbra is azon dolgozunk, hogy a magyar emberek biztonságban és méltóságban élhessenek!”

 

