Már 2 millió nyugdíjas kapta meg a 30 ezer forintos vásárlási utalványt

Erről Horváth István, a szekszárdi térség országgyűlési képviselője osztott meg egy posztot a közösségi oldalon. „Már több mint 2 millió nyugdíjas kapta meg a 30 ezer forintos élelmiszer-utalványt. Számunkra a nyugdíjasok megbecsülése és támogatása nem ígéret, hanem kötelesség!” – írta a politikus.

Horváth István hozzátette: „Továbbra is azon dolgozunk, hogy a magyar emberek biztonságban és méltóságban élhessenek!”