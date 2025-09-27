Fontos a megbecsülés
4 órája
Már 2 millió nyugdíjas kapta meg a 30 ezer forintos vásárlási utalványt
Erről Horváth István, a szekszárdi térség országgyűlési képviselője osztott meg egy posztot a közösségi oldalon. „Már több mint 2 millió nyugdíjas kapta meg a 30 ezer forintos élelmiszer-utalványt. Számunkra a nyugdíjasok megbecsülése és támogatása nem ígéret, hanem kötelesség!” – írta a politikus.
Horváth István hozzátette: „Továbbra is azon dolgozunk, hogy a magyar emberek biztonságban és méltóságban élhessenek!”
