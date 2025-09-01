szeptember 1., hétfő

Balogh Éva

Emlékezetes maradt egy régi tanévkezdésem. Pedagógus édesanyámmal indultunk szeptember első tanítási napján az iskolába, csendben sétáltunk egymás mellett, mindketten a saját gondolatainkba merülve. Akkor még nem is gondoltam bele, hogy anyám, tanárként, valószínűleg ugyanolyan vegyes érzésekkel indult útnak, mint mi, gyerekek. 

Elkezdődött az iskola. Fotó: Molnár Gyula - archív

Egyszer csak megszólalt: „Ne búsulj lányom, már csak 181 tanítási nap van vissza.”  Vígasztaló humornak szánta, de én arra gondoltam, ez egy örökkévalóság és soha nem lesz újból nyár. Pedig szerettem iskolába járni, sok barátom volt. Ma, felnőttként már jobban értem a mondatot: a tanárok is hasonlóan számolhatnak – „már csak 181 nap a nyárig.” Kitartást és jó tanévkezdést kívánok mindenkinek!

 

