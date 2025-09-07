Nemsokára kezdődik
47 perce
Már most nagyon sokan várják a kilátóban a holdfogyatkozást (képgalériával)
Nagyon sokan várják Szekszárdon, a Kálvária tetőn a hamarosan kezdődő teljes holdfogyatkozást.
Mint azt a Köpönyeg írja: a jelenség naplemente után válik igazán látványossá. Ahogy a Hold felbukkan a keleti horizonton, már részben árnyék borítja, de 19:31-kor kezdődik az igazi színjáték: ekkor teljes egészében belemerül a Föld árnyékkúpjába.
A maximumát 20:12-kor éri el, amikor a Hold színe sejtelmes, sötétvörösbe fordul, majd lassan barnás árnyalatot ölt. A teljes fázis 20:53-ig tart, vagyis összesen 82 percen keresztül figyelhetjük meg a jelenséget. Ezután még több mint egy órán át tart a részleges szakasz, míg a Hold lassan kiszabadul az árnyék fogságából.
12 órája
Tegnap, 16:40
Sokan várják a kilátóban a holdfogyatkozástFotók: Makovics Kornél
