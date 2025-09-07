szeptember 7., vasárnap

Regina névnap

24°
+26
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nemsokára kezdődik

47 perce

Már most nagyon sokan várják a kilátóban a holdfogyatkozást (képgalériával)

Címkék#vérhold#telihold#holdfogyatkozás#időjárás

Nagyon sokan várják Szekszárdon, a Kálvária tetőn a hamarosan kezdődő teljes holdfogyatkozást.

Teol.hu

Mint azt a Köpönyeg írja: a jelenség naplemente után válik igazán látványossá. Ahogy a Hold felbukkan a keleti horizonton, már részben árnyék borítja, de 19:31-kor kezdődik az igazi színjáték: ekkor teljes egészében belemerül a Föld árnyékkúpjába. 

Már sokan vannak Szekszárdon, a Kálvária tetőn
Már sokan vannak Szekszárdon, a Kálvária tetőn
Fotó: Makovics Kornél

A maximumát 20:12-kor éri el, amikor a Hold színe sejtelmes, sötétvörösbe fordul, majd lassan barnás árnyalatot ölt. A teljes fázis 20:53-ig tart, vagyis összesen 82 percen keresztül figyelhetjük meg a jelenséget. Ezután még több mint egy órán át tart a részleges szakasz, míg a Hold lassan kiszabadul az árnyék fogságából.

Sokan várják a kilátóban a holdfogyatkozást

Fotók: Makovics Kornél

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu