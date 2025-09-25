Induljon korábban! Menetrendi változásokat jelentett be a MÁV a Budapest–Pécs vasútvonalon

A MÁV Pályaműködtetési Zrt. szeptemberben és októberben folytatja a pécsi vasúti fővonalon azokat a kiemelt karbantartási folyamatokat, amelyek célja a sebességkorlátozások megszüntetése, a Budapest–Pécs vasútvonal felújításával a vonatközlekedés pontosabbá tétele. Emiatt MÁV menetrendváltozásra kell készülni, és egyes szakaszokon pótlóbuszok szállítják az utasokat – olvasható a MÁV Zrt. közleményében.

A MÁV menetrendváltozást jelentett be. Érdemes felkészülten indulni (archív)

Fotó: Mártonfai Dénes

Így alakul a MÁV menetrendváltozás

Mint írják, a Keleti pályaudvar és Dombóvár között a Mecsek InterCityk változatlan menetrend szerint járnak, de Dombóvár és Pécs között pótlóbuszok szállítják az utasokat.

Az egyik pótlóbusz Dombóvár – Szentlőrinc – Szigetvár között közlekedik. A buszok Szigetvárról a Pannónia InterRégiók menetrendjéhez képest 19 perccel korábban, Szentlőrincről a Mecsek InterCityk megszokott menetrendjéhez képest 29-33 perccel korábban indulnak.

A másik pótlóbusz Dombóvár és Pécs között, Szentlőrinc érintése nélkül közlekedik. A Pécsről induló pótlóbuszok a vonatok eredeti menetrendjéhez képest 18-20 perccel korábban indulnak.

Dombóvár–Pécs személyvonatok

Pécs felé a személyvonatok csak Dombóvár és Szentlőrinc között közlekednek, néhány járat módosított menetrend szerint a hivatásforgalomhoz – munkába, iskolába járáshoz – igazítva. Szentlőrinc és Pécs között pótlóbuszok közlekednek.

Dombóvár felé a vonatok helyett Pécs és Szentlőrinc között pótlóbuszok közlekednek, melyek Pécsről a megszokott menetrendhez képest 14 perccel korábban indulnak. A vonatok csak Szentlőrinc és Dombóvár között közlekednek, kismértékben módosított menetrend szerint.

Fenyves sebesvonatok

A Fenyves sebesvonatok csak Tapolca és Dombóvár között járnak, Dombóvár alsó és Tapolca között a megszokott menetrend szerint. Dombóvár és Pécs között pótlóbuszok szállítják az utasokat.

Az egyik pótlóbusz Dombóvár–Szentlőrinc között közlekedik. Szentlőrincről a Fenyves expresszek megszokott menetrendjéhez képest 31-36 perccel korábban, 6:13-kor és 14:16-kor indulnak, míg oda 34-36 perccel később érkeznek.

A másik pótlóbusz Dombóvár–Pécs között közlekedik, köztes megállás nélkül. Pécsről 8-16 perccel korábban, 6:11-kor és 14:14-kor indulnak, míg oda 1-6 perccel korábban, vagy 14 perccel később érkeznek.

Tájékozódjon a vasútvonal felújítás miatti változásokról!

A korlátozás ideje alatt érvényes menetrendek elérhetőek a MÁV-csoport honlapján, valamint az elektronikus, online felületeinken (MÁV és MÁV+ applikáció, jegy.mav.hu) is megtervezhetik utasaink az utazásukat. A sajtóközleményben arra is kitérnek, hogy a nyár első felében Simontornyán a pályahálózat felújítását, a Sió-híd karbantartását végezte a MÁV, továbbá Pincehelynél átépítették a 61-es főút közúti-vasúti átjáróját. Arról, hogy késés esetén, hogyan igényelheti vissza a pénzét, itt írtunk bővebben.