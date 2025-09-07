Újra benépesült az MCC, elindult a középiskolás program

Ez egy olyan tehetséggondozó, tudást gazdagító program, amely a középiskolás oktatáson túl olyan készségfejlesztő foglalkozásokat tartalmaz, amely a diákok kommunikációját, együttműködését, vezetői készségét, empátiáját fejleszti, a tudomány sok területén nyújt betekintést számukra. Most tizennyolc Tolna vármegyei diák kapcsolódott Szekszárdon az MCC-nek ehhez a programjához. Legtöbben gimnáziumokból jöttek. Vannak, akik városban, mások faluban laknak, akik sokgyerekes, vagy kisebbségi családban élnek, egy viszont közös bennük, fogékonyak az újra, és tehetségesek.

Böröcz Máté, az MCC Szekszárdi Képzési Központjának vezetője

Fotó: Szepesi László

Most, az első alkalommal egy játékos csapatépítő programban ismerkedtek meg a régiekkel az újak, ennek célja az is volt, hogy nyitottak legyenek egymás felé. A játékban állomások során haladva közösen, feladatokat oldottak meg. Erre a nagyteremben tartott, mondhatjuk így is, tanévnyitó után került sor, ahol a Szekszárdi Képzési Központ vezetője, Böröcz Máté köszöntötte a diákokat, majd Csordás Bálint, a Középiskolás Program itteni vezetője vázolta, hogy milyen feladatok és lehetőségek várnak az év során a csapat tagjaira.