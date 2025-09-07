szeptember 7., vasárnap

Regina névnap

24°
+26
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tizennyolc új diák

42 perce

Újra benépesült az MCC, elindult a középiskolás program

Címkék#diákokkal#Böröcz Máté#mcc

A napokban mindenhol megkezdődött a tanév, így ismét benépesült a Mathias Corvinus Collegium Szekszárdi Képzési Központja, csütörtökön délután újból beindult a Középiskolás Program.

Szepesi László

Ez egy olyan tehetséggondozó, tudást gazdagító program, amely a középiskolás oktatáson túl olyan készségfejlesztő foglalkozásokat tartalmaz, amely a diákok kommunikációját, együttműködését, vezetői készségét, empátiáját fejleszti, a tudomány sok területén nyújt betekintést számukra. Most tizennyolc Tolna vármegyei diák kapcsolódott Szekszárdon az MCC-nek ehhez a programjához. Legtöbben gimnáziumokból jöttek. Vannak, akik városban, mások faluban laknak, akik sokgyerekes, vagy kisebbségi családban élnek, egy viszont közös bennük, fogékonyak az újra, és tehetségesek.

mcc, böröcz máté
Böröcz Máté, az MCC Szekszárdi Képzési Központjának vezetője
Fotó: Szepesi László

Most, az első alkalommal egy játékos csapatépítő programban ismerkedtek meg a régiekkel az újak, ennek célja az is volt, hogy nyitottak legyenek egymás felé. A játékban állomások során haladva közösen, feladatokat oldottak meg. Erre a nagyteremben tartott, mondhatjuk így is, tanévnyitó után került sor, ahol a Szekszárdi Képzési Központ vezetője, Böröcz Máté köszöntötte a diákokat, majd Csordás Bálint, a Középiskolás Program itteni vezetője vázolta, hogy milyen feladatok és lehetőségek várnak az év során a csapat tagjaira.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu