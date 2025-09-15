Megrázó tragédia: munkahelyén vetett véget életének a NAV dolgozója

Fekete zászló került ki a Nemzeti Adó- és Vámhivatal pécsi épületére: az intézmény egyik dolgozója péntek délután munkahelyén, szolgálati fegyverével vetett véget életének – írja a bama.hu.

Fekete zászló a NAV pécsi épületének homlokzatán

Fotó: Löffler Péter/bama.hu

Az eset az Ágoston téren történt, a lövés pillanatában a nő egyedül tartózkodott egy helyiségben. Úgy tudni, két kiskorú gyermeket – egy 10 és egy 14 éves fiatalt – hagyott hátra.

A NAV közleménye szerint az ügy körülményeinek vizsgálata zajlik, és mindenben támogatják az érintett családot, de további részleteket kegyeleti okokból nem adnak ki. További részletek és a teljes cikk a bama.hu hírportálon.