Megrohamozták az emberek a most megnyitott, felújított Lidl áruházat

Szinte az egész város erre várt: csütörtök reggel újra kinyitotta kapuit a solti Lidl, amely az elmúlt hetekben teljes körű felújításon esett át. A nyitás pillanatában már hosszú sorok kígyóztak a bejárat előtt, a vásárlók pedig nemcsak a kíváncsiság, hanem a kifejezetten az újranyitásra időzített akciók miatt is nagy számban érkeztek – írta testvérportálunk, a Baon.hu.

Megújult a solti Lidl áruház

Fotó: baon.hu

A boltot szeptember 14-én zárták be, hogy korszerűbb, tágasabb és kényelmesebb környezetben fogadhassa a vásárlókat. A felújítás idején a soltiak és a környékbeliek a legközelebbi áruházakba – főként a dunaújvárosi Lidlbe – kényszerültek, ami érezhetően megnövelte azok forgalmát. Volt, aki Kalocsára vagy Kiskőrösre indult bevásárolni, de mindannyian várták, hogy újra helyben intézhessék a nagybevásárlást.



