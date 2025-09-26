szeptember 26., péntek

Jusztina névnap

19°
+18
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nagyon várták

18 perce

Megrohamozták az emberek a most megnyitott, felújított Lidl áruházat

Címkék#akció#áruház#Lidl

Teol.hu

Szinte az egész város erre várt: csütörtök reggel újra kinyitotta kapuit a solti Lidl, amely az elmúlt hetekben teljes körű felújításon esett át. A nyitás pillanatában már hosszú sorok kígyóztak a bejárat előtt, a vásárlók pedig nemcsak a kíváncsiság, hanem a kifejezetten az újranyitásra időzített akciók miatt is nagy számban érkeztek – írta testvérportálunk, a Baon.hu.

Megújult a solti Lidl áruház
Fotó: baon.hu

A boltot szeptember 14-én zárták be, hogy korszerűbb, tágasabb és kényelmesebb környezetben fogadhassa a vásárlókat. A felújítás idején a soltiak és a környékbeliek a legközelebbi áruházakba – főként a dunaújvárosi Lidlbe – kényszerültek, ami érezhetően megnövelte azok forgalmát. Volt, aki Kalocsára vagy Kiskőrösre indult bevásárolni, de mindannyian várták, hogy újra helyben intézhessék a nagybevásárlást.


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu