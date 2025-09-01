1 órája
Ünnepel a vármegye – Paks adott otthont az idei megyenapnak (galéria)
Tolna vármegye dicső történelme és bizakodó jövője is szóba került. Szeptember elsején ismét megrendezték a Tolna Vármegye Napját, amelyen Paks látta vendégül a megyenap ünneplőit.
Az esemény I. Lipót király 1699-es pecséthasználati adományára emlékeztet, amely önrendelkezési jogot biztosított Tolna vármegyének, és a térség történelmének egyik kiváltságos pillanata volt.
A megyenap történelmi üzenete
Ünnepi beszédében Orbán Attila, a Tolna Vármegyei Közgyűlés elnöke hangsúlyozta: „Tolna vármegye története az összefogás története. A szkítáktól a rómaiakon, a sváb telepeseken, a bukovinai székelyeken, a felvidékieken és a roma közösségeken át mindannyian hozzátettünk a közös örökséghez.” Kiemelte, hogy I. Lipót király pecséthasználati joga nemcsak adminisztratív döntés volt, hanem annak a jele, hogy a közösség újraszerveződött és beleszólhatott a saját sorsába. Ez volt Tolna vármegye újjászületésének pillanata.
A vármegye fejlődése és értékei
Tolna vármegye gazdasága sokszínű hagyományokra épült. Az állattartás, a kézművesség, a simontornyai és bonyhádi bőrfeldolgozás, valamint a nagymányoki szénbányászat mind hozzájárultak a térség gazdagodásához. Zsidó kereskedők hálózata kapcsolta össze településeinket a nagyobb piacokkal, mígnem a második világháború tragédiája ezt a világot is elpusztította. Nem feledkezhetünk meg a nemesi családok nagyvonalúságáról sem, akik kastélyokat, iskolákat, templomokat, hidakat és kulturális intézményeket hagytak örökségül.
Sokszínű közösség, közös jövő
A második világháború után Tolna új arculatot kapott. A német közösségek kitelepítése fájó sebeket hagyott, de új családok érkeztek: bukovinai székelyek, felvidékiek és mások leltek itt új otthonra. A roma közösségek évszázadok óta a vármegye részét képezik, így Tolna soknyelvű, sokkultúrájú és sokszínű vidékké vált, ahol a különbözőség értéket teremt.
A jövő motorjai: Paks, bor és tudás
A Paksi Atomerőmű megépítése új fejezetet nyitott a vármegye történetében, mára Tolna neve összeforrt a villamosenergia-termeléssel. A közgyűlés elnöke szerint azonban az erő nemcsak a nagy beruházásokban van:
- Szekszárd és a Tolnai borvidék ma a magyar borkultúra egyik zászlóshajója.
- A borturizmus vendégeket hoz, akik a bor mellett a vendégszeretetet is megtapasztalják.
- Sportolóink, olimpikonjaink és világbajnokaink pedig bizonyítják: Tolnából a világ tetejére is el lehet jutni.
Fiatalok, tudás és összefogás
Az idei megyenap külön öröme, hogy a Pécsi Tudományegyetem szekszárdi kara rekordszámú hallgatót vett fel. Ez is mutatja, hogy a fiatalok bíznak a térségben, jövőt látnak Tolnában, és az együttműködésben, tudásban, összefogásban hisznek, mondta az elnök.
Utat mutatnak a közösségnek
Kardosné Gyurkó Katalin, a Kulturális és Innovációs Minisztérium generációk közötti együttműködés segítéséért felelős miniszteri biztosa arról szólt, hogy a dolgok helyben dőlnek el, éppen ezért fontosak a helyi közösségek és azok az emberek, akik utat mutatnak a közösségeknek.
Kiemelte: Tolna vármegye számára Illyés Gyula, Csengey Dénes és Babits Mihály is példakép, de számára ebbe a sorba illik bele Potápi Árpád János, a tavaly elhunyt nemzetpolitikai államtitkár is. „Tolna vármegye is olyan közeg, amelyik kellő erővel bír, megvan a maga identitása és erősíti az egy nemzethez tartozást” – nyomatékosította a miniszteri biztos.
Fejlődés és remény
Az ünnepséget követő pohárköszöntőn Süli János, Paks térségének országgyűlési képviselője kiemelte: „Az utóbbi időben a régió támogatottsága alacsony volt, ezért leszakadóban vagyunk. Most minden erőnkkel azon kell dolgozni, hogy ez megváltozzon.” Hangsúlyozta, hogy a paksi energetikai beruházások kulcsszerepet játszanak Tolna gazdasági jövőjében, de az agrárium fejlesztése is elengedhetetlen. A megyenap ünnepe ezért egyszerre jelképezi a közös múltat, a fejlődést és a reményt.
Díjakat adtak át
A hagyományoknak megfelelően a megyenap keretében idén is díjazták azokat a kiemelkedő személyiségeket, akik a vármegye különböző területein végzett munkájukkal érdemelték ki az elismerést. Erről egy későbbi cikkünkben olvashatnak.
Fotók: Mártonfai Dénes