szeptember 1., hétfő

EgonEgyed névnap

Tolna Vármegye Napja

1 órája

Ünnepel a vármegye – Paks adott otthont az idei megyenapnak (galéria)

Címkék#Orbán Attila#Tolna Vármegyei Önkormányzat#megyenap#Paks#elismerés

Tolna vármegye dicső történelme és bizakodó jövője is szóba került. Szeptember elsején ismét megrendezték a Tolna Vármegye Napját, amelyen Paks látta vendégül a megyenap ünneplőit.

Kutny Gábor

Az esemény I. Lipót király 1699-es pecséthasználati adományára emlékeztet, amely önrendelkezési jogot biztosított Tolna vármegyének, és a térség történelmének egyik kiváltságos pillanata volt. 

Tolna vármegye országgyűlési képviselői: Süli János, Horváth István és dr. Csibi Krisztina a megyenapi ünnepségen
Tolna vármegye országgyűlési képviselői: Süli János, Horváth István és dr. Csibi Krisztina a megyenapi ünnepségen. Fotó: Mártonfai Dénes

A megyenap történelmi üzenete

Ünnepi beszédében Orbán Attila, a Tolna Vármegyei Közgyűlés elnöke hangsúlyozta: „Tolna vármegye története az összefogás története. A szkítáktól a rómaiakon, a sváb telepeseken, a bukovinai székelyeken, a felvidékieken és a roma közösségeken át mindannyian hozzátettünk a közös örökséghez.” Kiemelte, hogy I. Lipót király pecséthasználati joga nemcsak adminisztratív döntés volt, hanem annak a jele, hogy a közösség újraszerveződött és beleszólhatott a saját sorsába. Ez volt Tolna vármegye újjászületésének pillanata.

A vármegye fejlődése és értékei

Tolna vármegye gazdasága sokszínű hagyományokra épült. Az állattartás, a kézművesség, a simontornyai és bonyhádi bőrfeldolgozás, valamint a nagymányoki szénbányászat mind hozzájárultak a térség gazdagodásához. Zsidó kereskedők hálózata kapcsolta össze településeinket a nagyobb piacokkal, mígnem a második világháború tragédiája ezt a világot is elpusztította. Nem feledkezhetünk meg a nemesi családok nagyvonalúságáról sem, akik kastélyokat, iskolákat, templomokat, hidakat és kulturális intézményeket hagytak örökségül.

Orbán Attila, Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke mondott ünnepi köszöntőt
Orbán Attila, Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke mondott ünnepi köszöntőt. Fotó: Mártonfai Dénes

Sokszínű közösség, közös jövő

A második világháború után Tolna új arculatot kapott. A német közösségek kitelepítése fájó sebeket hagyott, de új családok érkeztek: bukovinai székelyek, felvidékiek és mások leltek itt új otthonra. A roma közösségek évszázadok óta a vármegye részét képezik, így Tolna soknyelvű, sokkultúrájú és sokszínű vidékké vált, ahol a különbözőség értéket teremt.

A jövő motorjai: Paks, bor és tudás

A Paksi Atomerőmű megépítése új fejezetet nyitott a vármegye történetében, mára Tolna neve összeforrt a villamosenergia-termeléssel. A közgyűlés elnöke szerint azonban az erő nemcsak a nagy beruházásokban van:

  • Szekszárd és a Tolnai borvidék ma a magyar borkultúra egyik zászlóshajója.
  • A borturizmus vendégeket hoz, akik a bor mellett a vendégszeretetet is megtapasztalják.
  • Sportolóink, olimpikonjaink és világbajnokaink pedig bizonyítják: Tolnából a világ tetejére is el lehet jutni.

Fiatalok, tudás és összefogás

Az idei megyenap külön öröme, hogy a Pécsi Tudományegyetem szekszárdi kara rekordszámú hallgatót vett fel. Ez is mutatja, hogy a fiatalok bíznak a térségben, jövőt látnak Tolnában, és az együttműködésben, tudásban, összefogásban hisznek, mondta az elnök.

Kardosné Gyurkó Katalin, miniszteri biztos
Kardosné Gyurkó Katalin, miniszteri biztos. Fotó: Mártonfai Dénes

Utat mutatnak a közösségnek

Kardosné Gyurkó Katalin, a Kulturális és Innovációs Minisztérium generációk közötti együttműködés segítéséért felelős miniszteri biztosa arról szólt, hogy a dolgok helyben dőlnek el, éppen ezért fontosak a helyi közösségek és azok az emberek, akik utat mutatnak a közösségeknek.
Kiemelte: Tolna vármegye számára Illyés Gyula, Csengey Dénes és Babits Mihály is példakép, de számára ebbe a sorba illik bele Potápi Árpád János, a tavaly elhunyt nemzetpolitikai államtitkár is. „Tolna vármegye is olyan közeg, amelyik kellő erővel bír, megvan a maga identitása és erősíti az egy nemzethez tartozást” – nyomatékosította a miniszteri biztos. 

Fejlődés és remény

Az ünnepséget követő pohárköszöntőn Süli János, Paks térségének országgyűlési képviselője kiemelte: „Az utóbbi időben a régió támogatottsága alacsony volt, ezért leszakadóban vagyunk. Most minden erőnkkel azon kell dolgozni, hogy ez megváltozzon.” Hangsúlyozta, hogy a paksi energetikai beruházások kulcsszerepet játszanak Tolna gazdasági jövőjében, de az agrárium fejlesztése is elengedhetetlen. A megyenap ünnepe ezért egyszerre jelképezi a közös múltat, a fejlődést és a reményt. 

Díjakat adtak át

A hagyományoknak megfelelően a megyenap keretében idén is díjazták azokat a kiemelkedő személyiségeket, akik a vármegye különböző területein végzett munkájukkal érdemelték ki az elismerést. Erről egy későbbi cikkünkben olvashatnak. 

Paks adott otthont az idei megyenapnak

Fotók: Mártonfai Dénes

 

