Ünnepel a vármegye – Paks adott otthont az idei megyenapnak (galéria)

Az esemény I. Lipót király 1699-es pecséthasználati adományára emlékeztet, amely önrendelkezési jogot biztosított Tolna vármegyének, és a térség történelmének egyik kiváltságos pillanata volt.

Tolna vármegye országgyűlési képviselői: Süli János, Horváth István és dr. Csibi Krisztina a megyenapi ünnepségen. Fotó: Mártonfai Dénes

A megyenap történelmi üzenete

Ünnepi beszédében Orbán Attila, a Tolna Vármegyei Közgyűlés elnöke hangsúlyozta: „Tolna vármegye története az összefogás története. A szkítáktól a rómaiakon, a sváb telepeseken, a bukovinai székelyeken, a felvidékieken és a roma közösségeken át mindannyian hozzátettünk a közös örökséghez.” Kiemelte, hogy I. Lipót király pecséthasználati joga nemcsak adminisztratív döntés volt, hanem annak a jele, hogy a közösség újraszerveződött és beleszólhatott a saját sorsába. Ez volt Tolna vármegye újjászületésének pillanata.