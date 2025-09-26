Mentőhelikoptert várnak a véradás helyszínére

Nem mindennapi véradás lesz szombaton Pakson, Csengey Dénes Kulturális Központban. A Magyarországi Légimentésért Alapítvány, a Magyar Légimentő Nonprofit Kft., a Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat közös szervezésében megvalósuló esemény az „Adj vért a légimentőkkel… hogy mások is túlélhessék!” elnevezést kapta. A nap különlegessége ugyanis az lesz, hogy a mentőhelikopter ezen a napon a helyszínre kitelepülve biztosítja az ügyeletet, onnan száll fel, ha riasztás érkezik.

Légimentős véradónap lesz Pakson

Forrás: Facebook

A cél új véradókat toborozni, valamint a meglévőket aktivizálni. Az önkénteseket szeptember 27-én 10 és 17 óra között várják.