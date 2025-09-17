Mesebeli helyszínné változott a központ

Új életet kapott a kút és környéke Diósberényben. „Köszönjük a lelkes munkát” – közölte a diósberényi önkormányzat a közösségi médiában. Fotókat is közzétettek, amelyeken jól átható, hogy virágokkal, rendezett környezettel várják a helyieket.

Fotó: facebook/Diósberény Község Önkormányzata

A felújítás nemcsak szép látványt nyújt, a helyszín közösségi térként is fontos szerepet kaphat.