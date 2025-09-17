Közös erővel
12 perce
Mesebeli helyszínné változott a központ
Új életet kapott a kút és környéke Diósberényben. „Köszönjük a lelkes munkát” – közölte a diósberényi önkormányzat a közösségi médiában. Fotókat is közzétettek, amelyeken jól átható, hogy virágokkal, rendezett környezettel várják a helyieket.
A felújítás nemcsak szép látványt nyújt, a helyszín közösségi térként is fontos szerepet kaphat.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre