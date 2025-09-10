szeptember 10., szerda

HunorNikolett névnap

20°
+30
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Teol.hu videó

3 órája

A diákok már most előrébb járnak, mint a tanárok – meglepő következtetések hangzottak el Tolnában (videó és galéria)

Címkék#mesterséges intelligencia#teol video#Tolna Vármegyei Kereskedelmi kamara#MI#technológia

Az ember természeténél fogva fenntartásokkal közelít minden új jelenséghez, még akkor is, ha az életét könnyebbé teheti. A mesterséges intelligencia megjelenése is kettősséget váltott ki: ma már mindenki tudja, hogy a jövő egyik legfontosabb mozgatórugója lesz, ugyanakkor az ismeretlentől való félelem is erősen jelen van.

Kutny Gábor

Ezt a kettősséget igyekezett közelebb hozni a vállalkozói szektorhoz a Tolna Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum közös rendezvénye. A konferencia célja az volt, hogy a résztvevők ne csak halljanak az MI-ről, hanem kézzelfoghatóbb képet kapjanak arról, milyen lehetőségeket és kockázatokat tartogat számukra a mesterséges intelligencia.

A mesterséges intelligencia használata volt a téma. A képen dr. Balog Ádám, Dömötör Csaba és dr Beréti Zsolt
A mesterséges intelligencia hasznáról és veszélyeiről szóltak az előadások. A képen dr. Balog Ádám, a Magyar Kereskedelmi Kamara elnöke, Dömötör Csaba, a Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum kancellárja és dr. Beréti Zsolt Tolna Vármegyei Kereskedelmi kamara elnöke látható (Fotó: Mártonfai Dénes)

Mesterséges intelligencia: nem az a kérdés, kell-e, hanem az, hogyan

Stílusosan dr. Palkovics László mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos avatárja köszöntötte a jelenlévőket. Beszédében hangsúlyozta: a vita már régen nem arról szól, hogy kell-e alkalmazni az MI-t, hanem arról, hogyan lehet a leghatékonyabban beépíteni a mindennapokba. Hamarosan eljön az idő, amikor nem egy meglévő rendszerhez kell majd illeszteni az MI-t, hanem eleve úgy kell tervezni minden új fejlesztést, hogy az MI-kompatibilis legyen.

Versenyhátrány vagy előny?

A Tolna Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, dr. Beréti Zsolt szerint azok a vállalkozások, amelyek nem ismerkednek meg időben az MI kínálta lehetőségekkel, behozhatatlan versenyhátrányba kerülhetnek. Ugyanakkor aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy a mesterséges intelligenciának nincsen etikai érzéke, így felhasználásának korlátai is problémát jelenthetnek. Éppen ezért szükségesnek tart egy átfogó, nemzetközi szintű szabályozást.

Mindemellett kiemelte: a technológia gyorsasága és hatékonysága miatt ma már számos területen képes az emberi munkát helyettesíteni. Magyarországon 5–8 éve tartó munkaerőhiány mellett az MI használata kikerülhetetlen, különösen térségi szinten. A magyar vállalkozások versenyképessége és az ország nemzetbiztonsága érdekében elengedhetetlen, hogy a hazai MI-fejlesztések lépést tartsanak a nemzetközi színtérrel.

A félelem és a csodavárás korszakában

Dr. Bolog Ádám, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke úgy fogalmazott: a mesterséges intelligenciát egyszerre övezi félelem és csodálat, mintha valami nálunk nagyobb, tőlünk független erő lenne. Pedig az MI az ember alkotása, amelynek az a célja, hogy hasznára váljon az emberiségnek. „Nem szabad félni tőle, de nem is szabad túlmisztifikálni. Praktikusan kell hozzáállni, és ott használni, ahol valódi értéket teremt” – hangsúlyozta.

AZ MI használata is téma volt
Fotó: Mártonfai Dénes

Szerinte most egy nagy hype időszakában vagyunk, amelynek biztosan lesznek vesztesei. Ugyanakkor hosszabb távon rengeteg új képesség, tudás és gyorsaság születik belőle, ami alapjaiban alakítja majd át a vállalkozások és az ügyfelek mindennapjait.

A fiatalok előrébb járnak

Dömötör Csaba, a Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum kancellárja arról beszélt, hogy új stratégiát dolgoztak ki, amelynek középpontjában az MI áll. Felmérték az iskolákban a diákok és az oktatók előzetes ismereteit és igényeit. Az derült ki, hogy a tanulók már most nagyobb arányban használják az MI-t a mindennapi feladataikhoz, mint az oktatóik.

„Ezért az egyik legfontosabb feladatunk, hogy a pedagógusokat is felzárkóztassuk a diákok mellé. Belső képzéseket indítunk, amelyek célja, hogy tanáraink biztosan és magabiztosan tudják használni a technológiát, és lépést tarthassanak a változásokkal” – mondta a kancellár.

A stratégia része az is, hogy a helyi kis- és középvállalkozásokat (KKV-kat) megszólítsák, és bevonják az MI nyújtotta lehetőségekbe. A mostani konferencia tulajdonképpen ennek az első lépése volt.

Félelem helyett felkészülés

Az előadók abban egyetértettek, hogy az MI elől nincs menekvés. A félelem természetes, de inkább a felkészülés és a tudatos felhasználás vezethet sikerhez. Aki kimarad, az lemarad – ez a fő üzenet.

Az MI nem csupán a vállalkozások működését alakítja át, hanem az oktatást és a munkaerőpiacot is. A jövő szakembereinek már napi szinten kell tudniuk használni a technológiát, különben versenyhátrányba kerülnek. A cél tehát egyértelmű: gyakorlati tudást és előnyöket kell kovácsolni abból, amit az MI kínál, miközben szabályozási és etikai keretek között tartják a működését.

A mesterséges intelligencia tehát egyszerre félelmetes és csodálatra méltó, de mindenekelőtt megkerülhetetlen. A kérdés már nem az, hogy kell-e, hanem hogy hogyan használjuk.

A jövő egyik legfontosabb mozgatórugója lesz az MI

Fotók: Mártonfai Dénes

 

 

Teol.hu videó

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu