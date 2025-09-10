3 órája
A diákok már most előrébb járnak, mint a tanárok – meglepő következtetések hangzottak el Tolnában (videó és galéria)
Az ember természeténél fogva fenntartásokkal közelít minden új jelenséghez, még akkor is, ha az életét könnyebbé teheti. A mesterséges intelligencia megjelenése is kettősséget váltott ki: ma már mindenki tudja, hogy a jövő egyik legfontosabb mozgatórugója lesz, ugyanakkor az ismeretlentől való félelem is erősen jelen van.
Ezt a kettősséget igyekezett közelebb hozni a vállalkozói szektorhoz a Tolna Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum közös rendezvénye. A konferencia célja az volt, hogy a résztvevők ne csak halljanak az MI-ről, hanem kézzelfoghatóbb képet kapjanak arról, milyen lehetőségeket és kockázatokat tartogat számukra a mesterséges intelligencia.
Mesterséges intelligencia: nem az a kérdés, kell-e, hanem az, hogyan
Stílusosan dr. Palkovics László mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos avatárja köszöntötte a jelenlévőket. Beszédében hangsúlyozta: a vita már régen nem arról szól, hogy kell-e alkalmazni az MI-t, hanem arról, hogyan lehet a leghatékonyabban beépíteni a mindennapokba. Hamarosan eljön az idő, amikor nem egy meglévő rendszerhez kell majd illeszteni az MI-t, hanem eleve úgy kell tervezni minden új fejlesztést, hogy az MI-kompatibilis legyen.
Versenyhátrány vagy előny?
A Tolna Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, dr. Beréti Zsolt szerint azok a vállalkozások, amelyek nem ismerkednek meg időben az MI kínálta lehetőségekkel, behozhatatlan versenyhátrányba kerülhetnek. Ugyanakkor aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy a mesterséges intelligenciának nincsen etikai érzéke, így felhasználásának korlátai is problémát jelenthetnek. Éppen ezért szükségesnek tart egy átfogó, nemzetközi szintű szabályozást.
Mindemellett kiemelte: a technológia gyorsasága és hatékonysága miatt ma már számos területen képes az emberi munkát helyettesíteni. Magyarországon 5–8 éve tartó munkaerőhiány mellett az MI használata kikerülhetetlen, különösen térségi szinten. A magyar vállalkozások versenyképessége és az ország nemzetbiztonsága érdekében elengedhetetlen, hogy a hazai MI-fejlesztések lépést tartsanak a nemzetközi színtérrel.
A félelem és a csodavárás korszakában
Dr. Bolog Ádám, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke úgy fogalmazott: a mesterséges intelligenciát egyszerre övezi félelem és csodálat, mintha valami nálunk nagyobb, tőlünk független erő lenne. Pedig az MI az ember alkotása, amelynek az a célja, hogy hasznára váljon az emberiségnek. „Nem szabad félni tőle, de nem is szabad túlmisztifikálni. Praktikusan kell hozzáállni, és ott használni, ahol valódi értéket teremt” – hangsúlyozta.
Szerinte most egy nagy hype időszakában vagyunk, amelynek biztosan lesznek vesztesei. Ugyanakkor hosszabb távon rengeteg új képesség, tudás és gyorsaság születik belőle, ami alapjaiban alakítja majd át a vállalkozások és az ügyfelek mindennapjait.
A fiatalok előrébb járnak
Dömötör Csaba, a Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum kancellárja arról beszélt, hogy új stratégiát dolgoztak ki, amelynek középpontjában az MI áll. Felmérték az iskolákban a diákok és az oktatók előzetes ismereteit és igényeit. Az derült ki, hogy a tanulók már most nagyobb arányban használják az MI-t a mindennapi feladataikhoz, mint az oktatóik.
„Ezért az egyik legfontosabb feladatunk, hogy a pedagógusokat is felzárkóztassuk a diákok mellé. Belső képzéseket indítunk, amelyek célja, hogy tanáraink biztosan és magabiztosan tudják használni a technológiát, és lépést tarthassanak a változásokkal” – mondta a kancellár.
A stratégia része az is, hogy a helyi kis- és középvállalkozásokat (KKV-kat) megszólítsák, és bevonják az MI nyújtotta lehetőségekbe. A mostani konferencia tulajdonképpen ennek az első lépése volt.
Félelem helyett felkészülés
Az előadók abban egyetértettek, hogy az MI elől nincs menekvés. A félelem természetes, de inkább a felkészülés és a tudatos felhasználás vezethet sikerhez. Aki kimarad, az lemarad – ez a fő üzenet.
Az MI nem csupán a vállalkozások működését alakítja át, hanem az oktatást és a munkaerőpiacot is. A jövő szakembereinek már napi szinten kell tudniuk használni a technológiát, különben versenyhátrányba kerülnek. A cél tehát egyértelmű: gyakorlati tudást és előnyöket kell kovácsolni abból, amit az MI kínál, miközben szabályozási és etikai keretek között tartják a működését.
A mesterséges intelligencia tehát egyszerre félelmetes és csodálatra méltó, de mindenekelőtt megkerülhetetlen. A kérdés már nem az, hogy kell-e, hanem hogy hogyan használjuk.
A jövő egyik legfontosabb mozgatórugója lesz az MIFotók: Mártonfai Dénes
