A diákok már most előrébb járnak, mint a tanárok – meglepő következtetések hangzottak el Tolnában (videó és galéria)

Ezt a kettősséget igyekezett közelebb hozni a vállalkozói szektorhoz a Tolna Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum közös rendezvénye. A konferencia célja az volt, hogy a résztvevők ne csak halljanak az MI-ről, hanem kézzelfoghatóbb képet kapjanak arról, milyen lehetőségeket és kockázatokat tartogat számukra a mesterséges intelligencia.

A mesterséges intelligencia hasznáról és veszélyeiről szóltak az előadások. A képen dr. Balog Ádám, a Magyar Kereskedelmi Kamara elnöke, Dömötör Csaba, a Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum kancellárja és dr. Beréti Zsolt Tolna Vármegyei Kereskedelmi kamara elnöke látható (Fotó: Mártonfai Dénes)

Mesterséges intelligencia: nem az a kérdés, kell-e, hanem az, hogyan

Stílusosan dr. Palkovics László mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos avatárja köszöntötte a jelenlévőket. Beszédében hangsúlyozta: a vita már régen nem arról szól, hogy kell-e alkalmazni az MI-t, hanem arról, hogyan lehet a leghatékonyabban beépíteni a mindennapokba. Hamarosan eljön az idő, amikor nem egy meglévő rendszerhez kell majd illeszteni az MI-t, hanem eleve úgy kell tervezni minden új fejlesztést, hogy az MI-kompatibilis legyen.

Versenyhátrány vagy előny?

A Tolna Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, dr. Beréti Zsolt szerint azok a vállalkozások, amelyek nem ismerkednek meg időben az MI kínálta lehetőségekkel, behozhatatlan versenyhátrányba kerülhetnek. Ugyanakkor aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy a mesterséges intelligenciának nincsen etikai érzéke, így felhasználásának korlátai is problémát jelenthetnek. Éppen ezért szükségesnek tart egy átfogó, nemzetközi szintű szabályozást.

Mindemellett kiemelte: a technológia gyorsasága és hatékonysága miatt ma már számos területen képes az emberi munkát helyettesíteni. Magyarországon 5–8 éve tartó munkaerőhiány mellett az MI használata kikerülhetetlen, különösen térségi szinten. A magyar vállalkozások versenyképessége és az ország nemzetbiztonsága érdekében elengedhetetlen, hogy a hazai MI-fejlesztések lépést tartsanak a nemzetközi színtérrel.

A félelem és a csodavárás korszakában

Dr. Bolog Ádám, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke úgy fogalmazott: a mesterséges intelligenciát egyszerre övezi félelem és csodálat, mintha valami nálunk nagyobb, tőlünk független erő lenne. Pedig az MI az ember alkotása, amelynek az a célja, hogy hasznára váljon az emberiségnek. „Nem szabad félni tőle, de nem is szabad túlmisztifikálni. Praktikusan kell hozzáállni, és ott használni, ahol valódi értéket teremt” – hangsúlyozta.