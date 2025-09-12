Akció nyugdíjasoknak
2 órája
Mézvásár kedvezménnyel nyugdíjasoknak, nagycsaládosoknak
A Mentálhigiénés Műhely Önkéntes Nyugdíjas Tagozatánál vegyes virágméz megrendelhető 1800 forintos, kilós áron előzetes megrendelés alapján.
Személyesen kedden és pénteken 8 és 10 óra között a Babits Mihály Kulturális Központ mozi melletti irodában nyílik erre lehetőség, vagy a 06-20-415-48-67 számon, telefonon lehet jelentkezni.
Szeretettel várnak minden nyugdíjas és nagycsaládos vásárlót.
