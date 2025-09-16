szeptember 16., kedd

Bevándorlás

55 perce

Tolna vármegyében is éreztette hatását a tíz éve tartó migrációs válság

Címkék#rendőr#Röszke#migráns

A határ menti vármegyék néztek szembe a legnagyobb nyomással. De a migrációs válság az egész országban éreztette hatását, Tolna vármegye a segítségnyújtásból vette ki a részét.

Teol.hu

Tíz éve tematizálta a hazai közbeszédet a keletről érkező migrációs hullám. Napról napra egyre nagyobb számban közelítettek menekültek hazánk felé. A híradások tele voltak a sok esetben gyalogosan érkező csoportok, gyermeküket szorongató anyák, kétségbe esett, ellátásra, segítségre szoruló emberek képeivel. Rengeteg ember rostokolt napokig tanácstalanul a Keleti pályaudvaron, mígnem tovább utazhattak Ausztriába. Ám nemcsak családok jöttek a jobb élet reményében Európa felé. Tömegével vették célba az ismeretlent fiatal férfiak is. – Ők azok, akiket a családok, a barátok előreküldenek, mert tudják azt, hogy ez egy veszélyes út, és a fiatal férfiak rendelkeznek olyan vállalkozó szellemmel, hogy ennek nekivágjanak – magyarázta Marsai Viktor, a Migrációkutató Intézet igazgatója.

A migráció kihívás elé állította Európát
Migrációs válság 2015-ben. Illegális bevándorlók Zalában

A magyar rendőrökre támadtak a migránsok Röszkénél

A fokozódó migrációs nyomás 2015. szeptember 16-án Röszkén csúcsosodott ki, amikor a lezárt határátkelőn a rendőrök és a bevándorlók között összecsapás alakult ki. A Magyar Nemzet így idézi fel a történteket: „Szeptember 16-án a Röszke 2. határátkelő szerbiai oldalán több ezer migráns gyűlt össze. A kezdetben békés tömeg agresszívvá vált, áttörték a lezárt határkaput, és kővel, bottal, valamint egyéb tárgyakkal támadták a magyar rendőröket, autógumikat gyújtottak fel. A Terrorelhárítási Központ kommandósai rohamrendőrök beavatkozásával visszaszorították a zavargást. Az összecsapásokban húsz rendőr megsérült, közülük kettőt súlyos állapotban kórházba kellett szállítani. A helyszínen több újságíró is megsebesült.”

2015. szeptember 16.: a kezdetben békés tömeg agresszívvá vált a röszkei határzárnál
Forrás:  Magyar Nemzet

Tolna vármegye a segítségnyújtásból vette ki a részét a migrációs válságban

A legnagyobb nehézségekkel a határ menti vármegyékben néztek szembe. Csongrád és Bács-Kiskun után Baranya, Somogy, Zala és Vas vármegyére hirdetett ki tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet a kormány, és összesen tíz ponton kezdték el építeni a kerítést. Tolna vármegye a segítségnyújtásból vette ki a részét. Az illegális bevándorlással összefüggő feladatok kezelésére a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányságról is vezényeltek ki rendőröket, rajtuk kívül bírók, bírósági titkárok és igazságügyi alkalmazottak is besegítettek Csongrád megyének. Erre azért volt szükség, mert a kialakult helyzet többlet feladatot rótt az illetékes Szegedi Járásbíróságra, és az ott dolgozók ezt nem győzték. Rengeteg civil próbált segítséget nyújtani a menekültválság során a karitatív szervezetek mellett. A Magyar Vöröskereszt reagálva a felfokozott menekültügyi helyzetre, átcsoportosította erőforrásait. Tolna vármegyéből egy nemzetközi akció részeként két négy fős önkéntes csapat segédkezett Röszkénél.

Szekszárdon tüntetést szerveztek a bevándorlók letelepítése ellen

Az idegen emberáradat azonban félelmet és ellenállást is szült. Szeptember elején Szabó Balázs, aki akkor a Jobbik megyei sajtófőnöke, önkormányzati képviselő volt, a bevándorlók letelepítése ellen szervezett tüntetést Szekszárdra. A Garay téren mintegy hatvan ember gyűlt össze, ahol a képviselő mellett Novák Előd, a Jobbik akkori alelnöke is felszólalt, megfogalmazva aggodalmát azzal kapcsolatban, hogy „lassan kisebbség leszünk a saját hazánkban”. Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő Pakson tartott előadást, amelyben a migránskérdést is érintette, azt hangsúlyozva, hogy az, hogy a magyar kormány kerítést építtet, helyes, mert nincs más megoldás.

Tolna vármegyében is gyakorivá vált az illegális bevándorlók elfogása
Forrás:  Shutterstock

Mindennapossá váltak vármegyénkben is az elfogások

A röszkei zavargások másnapján Dunaföldvár térségében migránsokat állítottak elő a rendőrök. Huszonkilenc külföldi állampolgárt vontak intézkedés alá: huszonhárom férfit, három nőt és három gyermeket. A csoport tagjai szír állampolgárnak vallották magukat. Az illegális bevándorlókat – akik együttműködtek a rendőrökkel – a Szekszárdi Rendőrkapitányságon előállították, ahol élelmet és vizet kaptak, majd a szentgotthárdi gyűjtőpontra szállították őket. Az ezt követő időszakban rendszeressé váltak a hasonló esetek. Szinte minden nap beszámoltunk illegális bevándorlók kisebb-nagyobb csoportjának előállításáról, illetve embercsempészek elfogásáról.

 

