Kód a jövőhöz? – Bemutatták a Mindenség algoritmusát (fotók)
Könyvbemutató volt az MCC szekszárdi képzési központjában. Böszörményi-Nagy Gergely, a Brain Bar jövőfesztivál alapítója, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemet (MOME) fenntartó alapítvány kuratóriumi elnöke a Mindenség Algoritmus – Feljegyzések a jövőnek című, személyes hangvételű könyvéről beszélt.
Az algoritmus a kérdések, problémák, kételyek megoldásához vezető feladatok sora, a mindenség pedig maga a tökéletes egész. A könyv címe, a Mindenség Algoritmus – Feljegyzések a jövőnek, magyarázza Böszörményi-Nagy Gergely, látszólag két ellentétes hangulatú fogalomból áll össze. Az egyik a mindenség, minden, amit Isten teremtett a világban, a másik pedig az algoritmus, amit a matematikából vagy mai formájában, az információs technológiák világából ismerünk. Ő pedig annak a személyes felismerésnek a sorozatát érti a mindenség algoritmusa alatt, amelyek saját, személyes világképéhez vezettek. Egy Isten központú, ugyanakkor tudás alapú, nemzetközi kitekintésű, mégis patrióta világképhez. Olyanhoz, amelyben megfér egymás mellett a hit és a tudás, a nemzetközi szintű műveltség, ugyanakkor ragaszkodás a szülőföldhöz, illetve az innováció és a már meglévő dolgokról való gondoskodás, a régi dolgokra való odafigyelés is.
Mindenség algoritmus sok-sok példával
Böszörményi-Nagy Gergely, aki tanulmányait a Corvinus Egyetemen, a CEU-n, a Stanford üzleti karán, majd a London School of Economicson végezte, eddigi élete során gyűjtött tapasztalatait, információit összegezte ebben az abszolút személyes hangvételű könyvben. Rengeteg referencia van benne. Az ókori filozófusoktól a mai filmekig vett példák, ismerőseitől, barátaitól tanult ismeretek, bölcsességek, és fontos benne a személyes világkép, amelyről a legőszintébb, legnyíltabb vallomás szól.
A kérdésre, hogy miért oly fontos számára ez a könyv, s mi inspirálta, hogy megírja, azt felelte, az, hogy a hozzá hasonló világnézetű emberek sokszor egyedül érzik magukat, magányosak az értékeikkel. Mert a tömegmédiában, a nyilvánosságban úgy tűnik, ezek nem népszerű, nem divatos értékek. Ugyanakkor azt gondolja, vele együtt mégis sokan vannak, akik hasonló értékekben hisznek, viszont megjelenése ezeknek az értékeknek csak ritkán tapasztalható.
Így ez az alig másfélszáz oldalas, egy-két óra alatt elolvasható esszé, az újabb és újabb fellapozásra ösztönző könyv egyfajta segítség, bátorítás, netán támasz mindenkinek, akinek az említett fogalmak – a hit, a hazaszeretet, a közösség, az otthon vagy például a ritkán emlegetett gondosság – fontosak.