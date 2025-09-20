Kód a jövőhöz? – Bemutatták a Mindenség algoritmusát (fotók)

Az algoritmus a kérdések, problémák, kételyek megoldásához vezető feladatok sora, a mindenség pedig maga a tökéletes egész. A könyv címe, a Mindenség Algoritmus – Feljegyzések a jövőnek, magyarázza Böszörményi-Nagy Gergely, látszólag két ellentétes hangulatú fogalomból áll össze. Az egyik a mindenség, minden, amit Isten teremtett a világban, a másik pedig az algoritmus, amit a matematikából vagy mai formájában, az információs technológiák világából ismerünk. Ő pedig annak a személyes felismerésnek a sorozatát érti a mindenség algoritmusa alatt, amelyek saját, személyes világképéhez vezettek. Egy Isten központú, ugyanakkor tudás alapú, nemzetközi kitekintésű, mégis patrióta világképhez. Olyanhoz, amelyben megfér egymás mellett a hit és a tudás, a nemzetközi szintű műveltség, ugyanakkor ragaszkodás a szülőföldhöz, illetve az innováció és a már meglévő dolgokról való gondoskodás, a régi dolgokra való odafigyelés is.

Böszörményi-Nagy Gergely mutatta be a Mindenség Algoritmus – Feljegyzések a jövőnek című könyvét. Fotó: Makovics Kornél

Mindenség algoritmus sok-sok példával

Böszörményi-Nagy Gergely, aki tanulmányait a Corvinus Egyetemen, a CEU-n, a Stanford üzleti karán, majd a London School of Economicson végezte, eddigi élete során gyűjtött tapasztalatait, információit összegezte ebben az abszolút személyes hangvételű könyvben. Rengeteg referencia van benne. Az ókori filozófusoktól a mai filmekig vett példák, ismerőseitől, barátaitól tanult ismeretek, bölcsességek, és fontos benne a személyes világkép, amelyről a legőszintébb, legnyíltabb vallomás szól.