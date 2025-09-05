Miniszteri elismerő oklevelet kapott Elblinger Ferenc

Tankönyvszerző, polihisztor, a Garay Gimnázium történetének kutatója, kiváló fotós. Hosszan lehet sorolni Elblinger Ferenc érdemeit. Nem véletlen, hogy kimagasló szakmai tevékenysége elismeréséül miniszteri elismerő oklevelet vehetett át Gerzsei Pétertől a Szekszárdi Tankerületi Központ igazgatójától, aki méltatta Elblinger tanár úr magas színvonalon végzett, országosan is ismert és elismert oktató-nevelő munkáját, a fizika tantárgy népszerűsítésében végzett tevékenységét, az intézmény múltjának feltárásában végzett kutatásait, tankönyvszerzői munkáját és Tolna vármegye kulturális és természeti értékeinek kutatásában végzett tevékenységét.

Elblinger Ferenc rangos elismerést vehetett át

Fotó: Mediaworks