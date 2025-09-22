szeptember 22., hétfő

Még mindig tilos!

37 perce

Mi történik az iskolákban, mióta elvették a mobilokat? – ilyen változást senki sem várt a gyerekeknél

Címkék#mobiltelefon használat#iskolákban#korlátozás

Múlt év szeptembere óta hazánkban is korlátozzák az iskolai mobilozást. Ez azt jelenti, hogy a tanítási idő alatt a gyerekek nem használhatják az okostelefonjukat, kivéve, ha tanuláshoz szükséges. Így vált be a mobiltelefon-használat tiltása.

Brunner Mónika

A Kopp Mária Intézet friss felmérése alapján, a magyar emberek kétharmada szerint az egy éve bevezetett mobiltelefon-használat tiltása az iskolákban jó döntés volt. A legtöbben úgy látják, hogy a mobilmentesség segíti a gyerekek fejlődését, tanulását és közösségi életét. 

mobiltelefon-használat tiltása. Múlt év szeptembere óta hazánkban is korlátozzák az iskolai mobiltelefon-használatot. Ez azt jelenti, hogy a tanítási idő alatt a gyerekek nem használhatják az okostelefonjukat, kivéve, ha tanuláshoz szükséges. Mobilmentes iskolák 2025. fotó: VAOL/Illusztráció
A mobiltelefon-használat tiltásakor vezették be az iskolákban, hogy tanítás előtt a gyerekek az iskolai mobiltelefonokat általában a tanteremben kijelölt gyűjtőládába vagy zárható szekrénybe helyezik
Fotó: VAOL 

Bevált a mobiltelefon-használat tiltása

A felmérésben a szülők többsége arról számolt be, hogy a rendelet miatt a gyermekük életében pozitív változások tapasztalhatóak, és kevesebb időt töltenek otthon is a képernyő előtt. A kisgyermekes családok különösen támogatják az intézkedést. Sokan úgy vélik, hogy a túl sok mobilozás függőséget okozhat, és gyengíti a valódi közösségek kialakulását, ami a fiatalok mentális egészségére is negatívan hat. 

A felmérésből az is kiderült, hogy a magyarok úgy gondolják, hogy hétéves kor alatt nem lenne szabad digitális eszközt adni a gyerekek kezébe. 

A szakértők ráadásul figyelmeztetnek: a három év alatti gyermekek okostelefon-használata kedvezőtlenül hathat a szemük és az idegrendszerük fejlődésére, valamint koncentrációs problémákat idézhet elő. A kutatás szerint a felnőttek is sokat használják a telefonjukat: tízből három ember naponta legalább négy órát mobilozik. A válaszadók többsége szerint a szülőknek is példát kellene mutatniuk, és kevesebbet használniuk a mobiljukat, sőt, a tiltás helyett a tudatos eszközhasználatra kellene megtanítaniuk gyermekeiket. 

A gyerekek egy éve alatt már megszokták, hogy reggel érkezéskor automatikusan leadják a mobiltelefonjaikat Fotó: VAOL  

A Bakában már érezhetőek a változtatás hatásai

A Szekszárdi Baka István Általános Iskola igazgatója, Pál Tibor és az iskola Szülői Munkaközössége válaszoltak a TEOL kérdéseire az iskolai mobiltelefon-használat korlátozásáról. 

  1. Hogyan fogadták a diákok a szabályozást? A bevezetéskor természetesen vegyes érzések voltak. A diákok közül sokan elsőre tiltásként élték meg, hiszen a mobiltelefon számukra már nemcsak kommunikációs eszköz, hanem szórakozás, kapcsolattartás és sokszor az önkifejezés része is. Ugyanakkor hamar kiderült, hogy a szabályozás nem ellenük, hanem értük született.
  2. Milyen visszajelzések érkeztek a szülőktől? A szülők többsége örömmel fogadta a döntést. Többen jelezték, hogy otthon is érzik a hatását: a gyerekek könnyebben bevonhatók a beszélgetésekbe, közös programokba, és kevésbé érzik azt a kényszert, hogy állandóan a telefonjukat figyeljék. 

Persze akadtak szülők, akik aggódtak amiatt, hogy nehezebb lesz elérniük a gyermekeiket napközben, de a tapasztalat azt mutatja, hogy a rendszer jól működik, és mindenki biztonságban van.

  1. Megszokták-e már a gyerekek az új helyzetet? Egy év elteltével bátran mondhatjuk, hogy teljesen természetessé vált számukra. A Szekszárdi Tankerület által a telefonok tárolására biztosított szekrényekbe reggel az iskolába lépést követően automatikusan elhelyezik az okoseszközeiket. Sokan már nem is hozzák elő a témát, mert beépült a mindennapjaikba. Több diák pozitív visszajelzést adott. 

Egyre inkább előtérbe kerül az, hogy a szünetekben valódi beszélgetések, közös játékok zajlanak.

Tapasztaltak-e pozitív változást a tanulásban és a közösségi életben? Igen, a pedagógusok és a diákok is érzékelik a pozitív változást. A tanórák nyugodtabbak, kevesebb a figyelemelterelés, és a tanulók jobban tudnak koncentrálni. A közösségi életben pedig kifejezetten előnyös a telefonmentes környezet: több barátság, több személyes beszélgetés és több közös játék született. Szép példája ennek, hogy egyre gyakrabban látjuk a gyerekeket kint az udvaron játszani, mozogni, beszélgetni – ami régen, a telefonok állandó jelenlétében ritkábban fordult elő. Összességében úgy látjuk, hogy a döntés meghozta a várt eredményeket: az iskola nyugodtabb, emberibb közeg lett, ahol a gyerekek több figyelmet tudnak fordítani egymásra és a tanulásra – mondta el Pál Tibor.

A mobiltelefonok értékes eszközök, valamint személyes adatokat is tartalmaznak, ezért különösen fontos, hogy biztonságos helyre kerüljenek a tanítás idejére is
Fotó: VAOL

 

 

