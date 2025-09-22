Mi történik az iskolákban, mióta elvették a mobilokat? – ilyen változást senki sem várt a gyerekeknél

A Kopp Mária Intézet friss felmérése alapján, a magyar emberek kétharmada szerint az egy éve bevezetett mobiltelefon-használat tiltása az iskolákban jó döntés volt. A legtöbben úgy látják, hogy a mobilmentesség segíti a gyerekek fejlődését, tanulását és közösségi életét.

A mobiltelefon-használat tiltásakor vezették be az iskolákban, hogy tanítás előtt a gyerekek az iskolai mobiltelefonokat általában a tanteremben kijelölt gyűjtőládába vagy zárható szekrénybe helyezik

Fotó: VAOL

Bevált a mobiltelefon-használat tiltása

A felmérésben a szülők többsége arról számolt be, hogy a rendelet miatt a gyermekük életében pozitív változások tapasztalhatóak, és kevesebb időt töltenek otthon is a képernyő előtt. A kisgyermekes családok különösen támogatják az intézkedést. Sokan úgy vélik, hogy a túl sok mobilozás függőséget okozhat, és gyengíti a valódi közösségek kialakulását, ami a fiatalok mentális egészségére is negatívan hat.

A felmérésből az is kiderült, hogy a magyarok úgy gondolják, hogy hétéves kor alatt nem lenne szabad digitális eszközt adni a gyerekek kezébe.

A szakértők ráadásul figyelmeztetnek: a három év alatti gyermekek okostelefon-használata kedvezőtlenül hathat a szemük és az idegrendszerük fejlődésére, valamint koncentrációs problémákat idézhet elő. A kutatás szerint a felnőttek is sokat használják a telefonjukat: tízből három ember naponta legalább négy órát mobilozik. A válaszadók többsége szerint a szülőknek is példát kellene mutatniuk, és kevesebbet használniuk a mobiljukat, sőt, a tiltás helyett a tudatos eszközhasználatra kellene megtanítaniuk gyermekeiket.

A gyerekek egy éve alatt már megszokták, hogy reggel érkezéskor automatikusan leadják a mobiltelefonjaikat Fotó: VAOL

A Bakában már érezhetőek a változtatás hatásai

A Szekszárdi Baka István Általános Iskola igazgatója, Pál Tibor és az iskola Szülői Munkaközössége válaszoltak a TEOL kérdéseire az iskolai mobiltelefon-használat korlátozásáról.

Hogyan fogadták a diákok a szabályozást? A bevezetéskor természetesen vegyes érzések voltak. A diákok közül sokan elsőre tiltásként élték meg, hiszen a mobiltelefon számukra már nemcsak kommunikációs eszköz, hanem szórakozás, kapcsolattartás és sokszor az önkifejezés része is. Ugyanakkor hamar kiderült, hogy a szabályozás nem ellenük, hanem értük született. Milyen visszajelzések érkeztek a szülőktől? A szülők többsége örömmel fogadta a döntést. Többen jelezték, hogy otthon is érzik a hatását: a gyerekek könnyebben bevonhatók a beszélgetésekbe, közös programokba, és kevésbé érzik azt a kényszert, hogy állandóan a telefonjukat figyeljék.

Persze akadtak szülők, akik aggódtak amiatt, hogy nehezebb lesz elérniük a gyermekeiket napközben, de a tapasztalat azt mutatja, hogy a rendszer jól működik, és mindenki biztonságban van.

Megszokták-e már a gyerekek az új helyzetet? Egy év elteltével bátran mondhatjuk, hogy teljesen természetessé vált számukra. A Szekszárdi Tankerület által a telefonok tárolására biztosított szekrényekbe reggel az iskolába lépést követően automatikusan elhelyezik az okoseszközeiket. Sokan már nem is hozzák elő a témát, mert beépült a mindennapjaikba. Több diák pozitív visszajelzést adott.

Egyre inkább előtérbe kerül az, hogy a szünetekben valódi beszélgetések, közös játékok zajlanak.

Tapasztaltak-e pozitív változást a tanulásban és a közösségi életben? Igen, a pedagógusok és a diákok is érzékelik a pozitív változást. A tanórák nyugodtabbak, kevesebb a figyelemelterelés, és a tanulók jobban tudnak koncentrálni. A közösségi életben pedig kifejezetten előnyös a telefonmentes környezet: több barátság, több személyes beszélgetés és több közös játék született. Szép példája ennek, hogy egyre gyakrabban látjuk a gyerekeket kint az udvaron játszani, mozogni, beszélgetni – ami régen, a telefonok állandó jelenlétében ritkábban fordult elő. Összességében úgy látjuk, hogy a döntés meghozta a várt eredményeket: az iskola nyugodtabb, emberibb közeg lett, ahol a gyerekek több figyelmet tudnak fordítani egymásra és a tanulásra – mondta el Pál Tibor.