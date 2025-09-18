szeptember 18., csütörtök

Diána névnap

24°
+21
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Deutsche Bühne Ungarn

1 órája

A nyaralás ára a tenger pusztulása? – nekünk üzennek a modern sellők (GALÉRIA)

Címkék#vakáció#színpad#társadalom#DBU

Vidám vígjáték, mégis halálosan komoly üzenet. Simone Saftig Modern sellők című darabjának magyarországi premierje a DBU-ban a fogyasztói társadalom és a tömegturizmus kritikáját állította középpontba.

Szepesi László

Premier lesz a DBU-ban. A Magyarországi Német Színház, a Deutsche Bühne Ungarn szerdán este mutatta be a fiatal német írónő, Simone Saftig Modern sellők című darabját. Egy könnyed, vidám, de megfontolandó, mély gondolatokat sem nélkülöző, őszinte vígjátékot, egy halálosan komoly, aktuális témáról.

A modern sellők most a DBU-ban vetődtek partra
A Modern Sellők a DBU-ban vetődtek partra 
Fotó: Denes Martonfai

A színpadon nyár van, az év legszebb időszaka. Kielben, a Balti-tenger partján tölti a vakációt Harry és Laury. Tengerpart, napsütés, dübörögnek a forró ritmusok. Aztán változik a kép, s az árnyoldal azt mutatja, mit jelent ez az idillinek tűnő világ a tengerben élő két sellő, Amphinome és Thetis, meg a delfin, Dirk számára. Mert míg az all inclusive utazás, pihenés minden lehetőségét kihasználók élvezik a nyarat, a vakációt, addig a tenger lakói szenvednek a világukat pusztító szeméttől, amit ők szórnak a vízbe. Ezért aztán ők világmegváltó terveket szőnek a tengeri körutazásokat bonyolító iparág ellen, s elszánt jogi lépéseket tesznek a tömeges turizmus megszüntetéséért.

Fotó: Denes Martonfai

De mire jutnak a modern sellők? 

Vajon sikerül jobbá tenniük az emberiséget? Megmenteni jövőnket a vízbe pusztulástól? Erről a halálosan komoly és aktuális témáról szól ez az őszinte vígjáték, a fogyasztói társadalmat és a tömeges turizmust pellengérre állító darab.

A szerda esti előadás, amelyet az Arzbachban élő Robert Arnold rendezett vendégként, a Modern sellők magyarországi premiere lesz. A németül elhangzó, de magyar feliratos darabot még 23-án, és majd október 21-én lehet megtekinteni Szekszárdon. Decemberben bemutatják Budapesten, a Bethlen Téri Színházban, előtte viszont még játszák Pécsett, Miskolcon és Kecskeméten is.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu