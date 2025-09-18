A nyaralás ára a tenger pusztulása? – nekünk üzennek a modern sellők (GALÉRIA)

Premier lesz a DBU-ban. A Magyarországi Német Színház, a Deutsche Bühne Ungarn szerdán este mutatta be a fiatal német írónő, Simone Saftig Modern sellők című darabját. Egy könnyed, vidám, de megfontolandó, mély gondolatokat sem nélkülöző, őszinte vígjátékot, egy halálosan komoly, aktuális témáról.

A Modern Sellők a DBU-ban vetődtek partra

Fotó: Denes Martonfai

A színpadon nyár van, az év legszebb időszaka. Kielben, a Balti-tenger partján tölti a vakációt Harry és Laury. Tengerpart, napsütés, dübörögnek a forró ritmusok. Aztán változik a kép, s az árnyoldal azt mutatja, mit jelent ez az idillinek tűnő világ a tengerben élő két sellő, Amphinome és Thetis, meg a delfin, Dirk számára. Mert míg az all inclusive utazás, pihenés minden lehetőségét kihasználók élvezik a nyarat, a vakációt, addig a tenger lakói szenvednek a világukat pusztító szeméttől, amit ők szórnak a vízbe. Ezért aztán ők világmegváltó terveket szőnek a tengeri körutazásokat bonyolító iparág ellen, s elszánt jogi lépéseket tesznek a tömeges turizmus megszüntetéséért.

Fotó: Denes Martonfai

De mire jutnak a modern sellők?

Vajon sikerül jobbá tenniük az emberiséget? Megmenteni jövőnket a vízbe pusztulástól? Erről a halálosan komoly és aktuális témáról szól ez az őszinte vígjáték, a fogyasztói társadalmat és a tömeges turizmust pellengérre állító darab.

A szerda esti előadás, amelyet az Arzbachban élő Robert Arnold rendezett vendégként, a Modern sellők magyarországi premiere lesz. A németül elhangzó, de magyar feliratos darabot még 23-án, és majd október 21-én lehet megtekinteni Szekszárdon. Decemberben bemutatják Budapesten, a Bethlen Téri Színházban, előtte viszont még játszák Pécsett, Miskolcon és Kecskeméten is.