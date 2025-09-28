szeptember 28., vasárnap

Új előírások

4 órája

Figyelmeztet a MOHU: ha ezt látják a kukádban, nem fogják elvinni!

Címkék#MOHU Zrt#hulladék#hulladékszállítás

Október elsejétől a vegyes hulladékgyűjtőkbe nem kerülhet papír, műanyag, fém, építési törmelék vagy elektronikai hulladék.

Teol.hu

A MOHU Zrt. október 1-től több új előírást vezet be, amelyek közvetlenül érintik a mindennapi szemétszállítást. Az új szabályok főként a háztartási kukák használatát szigorítják: pontosan meghatározták, mennyi hulladék kerülhet egy edénybe, előírták, hogy a fedélnek mindig zárva kell lennie, és azt is rögzítették, milyen hulladék nem dobható a vegyes gyűjtőbeírja az Origo.

Szigorú szabályok lépnek életbe október elsejétől a szemétszállításban
Fotó: Mediaworks

Az egyik legfontosabb változás, hogy a kuka fedelének zára kell lennie! A kilógó vagy túlpakolt hulladék többlethulladéknak számít, és külön szolgáltatásként szállítható el. További fontos változás, hogy a vegyes hulladék közé nem kerülhet papír, műanyag, fém, építési törmelék vagy elektronikai eszköz. Ezeket csak hulladékudvarban vagy külön gyűjtőhelyen lehet leadni.

Az Origo teljes cikke itt olvasható, kattintson ide! 

 

