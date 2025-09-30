MOHU szemétszállítás: Még több információ a változásokról – ezekre figyeljünk október elsejétől

Az Origo cikke további részleteket közöl a MOHU Zrt. 2025. október elsejétől hatályos új előírásairól, amelyek közül több a mindennapi gyakorlatot is érinti.

A MOHU általi szemétszállítási változások sokakat érintenek. Fotó: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök archív

MOHU: a kuka fedele mindig legyen zárva

Talán a szemétszállítás egyik legfontosabb szabálya, hogy a kuka fedelének teljesen le kell záródnia. A kilógó vagy túlpakolt hulladék többlethulladéknak számít, és csak külön szolgáltatásként szállítható el. Ez azt jelenti, hogy ha a kuka nem zárható rendesen, a szolgáltató megtagadhatja az elszállítást, vagy külön díjat számolhat fel.

Egy olvasónk szerint az, hogy a kuka tetejét le kell zárni, nem minden esetben életszerű. Néhány éve, amikor családi házba költöztek, két szelektív gyűjtőedényt kaptak, most csak egyért fizethetnek. A szelektív hulladék viszont több, és ők tényleg válogatnak. Amikor családi ünnep van, de különösen karácsonykor, még több a hulladék, a szelektív és a kommunális is az ajándékok csomagolása és a sütés-főzés miatt is.

Nincs új a nap alatt

Csakhogy a MOHU közleményt juttatott el hozzánk, amelyben azt írják, hogy a valóság az, hogy a hulladék elszállításának és a lomtalanításnak a rendje változatlan marad, biztosítva ezzel a magyar családok zavartalan mindennapjait.

Hazánkban 2023 júliusától országszerte átalakult a hulladékgazdálkodás. A MOL vállalata látja el a feladatot, azaz a MOHU gyűjti, szállítja és előkezeli a lakosságtól, az intézményektől és a gazdálkodó szervezetektől származó hulladékot. Az új rendszer célja a rezsicsökkentés fenntartása és a szolgáltatás országosan egységes, jó színvonalú biztosítása.

A vegyes hulladék gyűjtésével kapcsolatban továbbra is a 2015 óta hatályos jogszabályok vannak érvényben. A közleményben kiemelik, hogy a kommunális hulladékot ezek után is el kell szállítani a koncessziós szerződés alapján, ugyanis ez garantálja a magyar családok egészségének és környezetének védelmét.

A koncessziós társaság nem jogosult bírság kiszabására, és csak rendkívül indokolt esetekben – például ha a kommunális hulladékgyűjtő edény építési törmelékkel van megtöltve – szünetelteti a hulladékszállítást, ahogy azt korábban is tette. Ezért a lakosság és az önkormányzatok számára semmilyen olyan változás nem várható, amely a mindennapi élet zavartalan működését veszélyeztetné. A magyar kormány továbbra is elkötelezett, hogy biztosítsa a folyamatos és megbízható hulladékgazdálkodási szolgáltatást, és ezzel garantálja a magyar családok egészséges, tiszta környezetét.