56 perce
MOHU szemétszállítás: Még több információ a változásokról – ezekre figyeljünk október elsejétől
Ahogy arról korábban a Teol.hu is beszámolt, hogy több új szabály lép életbe a háztartások szemétszállításával kapcsolatban. A MOHU általi változások sokakat érintenek.
Az Origo cikke további részleteket közöl a MOHU Zrt. 2025. október elsejétől hatályos új előírásairól, amelyek közül több a mindennapi gyakorlatot is érinti.
MOHU: a kuka fedele mindig legyen zárva
Talán a szemétszállítás egyik legfontosabb szabálya, hogy a kuka fedelének teljesen le kell záródnia. A kilógó vagy túlpakolt hulladék többlethulladéknak számít, és csak külön szolgáltatásként szállítható el. Ez azt jelenti, hogy ha a kuka nem zárható rendesen, a szolgáltató megtagadhatja az elszállítást, vagy külön díjat számolhat fel.
Egy olvasónk szerint az, hogy a kuka tetejét le kell zárni, nem minden esetben életszerű. Néhány éve, amikor családi házba költöztek, két szelektív gyűjtőedényt kaptak, most csak egyért fizethetnek. A szelektív hulladék viszont több, és ők tényleg válogatnak. Amikor családi ünnep van, de különösen karácsonykor, még több a hulladék, a szelektív és a kommunális is az ajándékok csomagolása és a sütés-főzés miatt is.
Nincs új a nap alatt
Csakhogy a MOHU közleményt juttatott el hozzánk, amelyben azt írják, hogy a valóság az, hogy a hulladék elszállításának és a lomtalanításnak a rendje változatlan marad, biztosítva ezzel a magyar családok zavartalan mindennapjait.
Hazánkban 2023 júliusától országszerte átalakult a hulladékgazdálkodás. A MOL vállalata látja el a feladatot, azaz a MOHU gyűjti, szállítja és előkezeli a lakosságtól, az intézményektől és a gazdálkodó szervezetektől származó hulladékot. Az új rendszer célja a rezsicsökkentés fenntartása és a szolgáltatás országosan egységes, jó színvonalú biztosítása.
A vegyes hulladék gyűjtésével kapcsolatban továbbra is a 2015 óta hatályos jogszabályok vannak érvényben. A közleményben kiemelik, hogy a kommunális hulladékot ezek után is el kell szállítani a koncessziós szerződés alapján, ugyanis ez garantálja a magyar családok egészségének és környezetének védelmét.
A koncessziós társaság nem jogosult bírság kiszabására, és csak rendkívül indokolt esetekben – például ha a kommunális hulladékgyűjtő edény építési törmelékkel van megtöltve – szünetelteti a hulladékszállítást, ahogy azt korábban is tette. Ezért a lakosság és az önkormányzatok számára semmilyen olyan változás nem várható, amely a mindennapi élet zavartalan működését veszélyeztetné. A magyar kormány továbbra is elkötelezett, hogy biztosítsa a folyamatos és megbízható hulladékgazdálkodási szolgáltatást, és ezzel garantálja a magyar családok egészséges, tiszta környezetét.
Jó, ha tudja! Szeptembertől ezek a szabályok lépnek életbe a palackvisszaváltóknálSzeptember 1-jétől új, sávos díjrendszert vezet be a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt.
Súlykorlátok minden kukaméretre
Minden kukaméretre pontos súlyhatárokat vannak. Például:
- 60 literes kuka: maximum 15 kilogramm
- 80 literes: maximum 17 kilogramm
- 120 literes: maximum 27 kilogramm
- 240 literes: maximum 50 kilogramm
- 770 literes: maximum 175 kilogramm
- 1100 literes: maximum 250 kilogramm
A túlsúlyos edényeket a szolgáltató nem köteles elszállítani.
Mi nem kerülhet a vegyes kukába?
A vegyes hulladék közé nem dobható:
- papír
- műanyag
- fém
- építési törmelék
- elektronikai eszköz
Ezeket kizárólag hulladékudvarban vagy külön gyűjtőhelyen lehet leadni.
Mi történik, ha megsérül a kuka?
Ha a kuka megsérül, és nem a szolgáltató hibájából, az ingatlanhasználónak nyolc napon belül gondoskodnia kell a javításról vagy pótlásról. Fontos tudni, hogy a szemétszállítás ez idő alatt szünetelhet, de a díjfizetés továbbra is kötelező.
Új szolgáltatás: mobil hulladékudvar
A MOHU bevezeti a mobil hulladékgyűjtő udvart, amely egy járműkonvoj formájában, előre meghirdetett helyszíneken és időpontokban gyűjti össze a szelektív hulladékokat. Ez különösen hasznos lehet azoknak, akik nem tudják könnyen megközelíteni a fix hulladékudvarokat.
Ez önt is érinti! Fontos időpontváltozásról döntöttek Szekszárdon – fotókkal!Szekszárd közgyűlése hétfőn rendkívüli ülést tartott, amely során öt napirendi pontot tárgyaltak a képviselők.
Új szabályok a hulladékudvaroknál
- Gumiabroncsból évente legfeljebb 16 darab adható le
- Lomhulladékból maximum 600 kilogramm vihető be évente
- 2026. január elsejétől az építési törmelék leadása díjkötelessé válik.
Mi a teendő haláleset esetén?
Az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) külön kitérnek arra, mi a teendő, ha az ingatlanhasználó elhalálozik. Ilyenkor az örökös (vagy vélelmezett örökös) köteles bejelenteni a halálesetet és az új ingatlanhasználót, valamint csatolni a szükséges dokumentumokat.
Az ész megáll! Felgyújtotta a szemetet a Duna parton, majd egyszerűen elhajtottBotrányos eset borzolja a kedélyeket Tolnán.