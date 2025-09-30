szeptember 30., kedd

56 perce

MOHU szemétszállítás: Még több információ a változásokról – ezekre figyeljünk október elsejétől

Címkék#október#Mohu#hulladékgyűjtés#szemétszállítás

Ahogy arról korábban a Teol.hu is beszámolt, hogy több új szabály lép életbe a háztartások szemétszállításával kapcsolatban. A MOHU általi változások sokakat érintenek.

Brunner Mónika

Az Origo cikke további részleteket közöl a MOHU Zrt. 2025. október elsejétől hatályos új előírásairól, amelyek közül több a mindennapi gyakorlatot is érinti.

Sokakat érintenek a MOHU általi szemétszállítási változások
A MOHU általi szemétszállítási változások sokakat érintenek. Fotó: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök archív

MOHU: a kuka fedele mindig legyen zárva

Talán a szemétszállítás egyik legfontosabb szabálya, hogy a kuka fedelének teljesen le kell záródnia. A kilógó vagy túlpakolt hulladék többlethulladéknak számít, és csak külön szolgáltatásként szállítható el. Ez azt jelenti, hogy ha a kuka nem zárható rendesen, a szolgáltató megtagadhatja az elszállítást, vagy külön díjat számolhat fel.

Egy olvasónk szerint az, hogy a kuka tetejét le kell zárni, nem minden esetben életszerű. Néhány éve, amikor családi házba költöztek, két szelektív gyűjtőedényt kaptak, most csak egyért fizethetnek. A szelektív hulladék viszont több, és ők tényleg válogatnak. Amikor családi ünnep van, de különösen karácsonykor, még több a hulladék, a szelektív és a kommunális is az ajándékok csomagolása és a sütés-főzés miatt is. 

Nincs új a nap alatt 

Csakhogy a MOHU közleményt juttatott el hozzánk, amelyben azt írják, hogy a valóság az, hogy a hulladék elszállításának és a lomtalanításnak a rendje változatlan marad, biztosítva ezzel a magyar családok zavartalan mindennapjait. 

Hazánkban 2023 júliusától országszerte átalakult a hulladékgazdálkodás. A MOL vállalata látja el a feladatot, azaz a MOHU gyűjti, szállítja és előkezeli a lakosságtól, az intézményektől és a gazdálkodó szervezetektől származó hulladékot. Az új rendszer célja a rezsicsökkentés fenntartása és a szolgáltatás országosan egységes, jó színvonalú biztosítása.

A vegyes hulladék gyűjtésével kapcsolatban továbbra is a 2015 óta hatályos jogszabályok vannak érvényben. A közleményben kiemelik, hogy a kommunális hulladékot ezek után is el kell szállítani a koncessziós szerződés alapján, ugyanis ez garantálja a magyar családok egészségének és környezetének védelmét.

A koncessziós társaság nem jogosult bírság kiszabására, és csak rendkívül indokolt esetekben – például ha a kommunális hulladékgyűjtő edény építési törmelékkel van megtöltve – szünetelteti a hulladékszállítást, ahogy azt korábban is tette. Ezért a lakosság és az önkormányzatok számára semmilyen olyan változás nem várható, amely a mindennapi élet zavartalan működését veszélyeztetné. A magyar kormány továbbra is elkötelezett, hogy biztosítsa a folyamatos és megbízható hulladékgazdálkodási szolgáltatást, és ezzel garantálja a magyar családok egészséges, tiszta környezetét.

Súlykorlátok minden kukaméretre

Minden kukaméretre pontos súlyhatárokat vannak. Például:

  • 60 literes kuka: maximum 15 kilogramm
  • 80 literes: maximum 17 kilogramm
  • 120 literes: maximum 27 kilogramm
  • 240 literes: maximum 50 kilogramm
  • 770 literes: maximum 175 kilogramm
  • 1100 literes: maximum 250 kilogramm

A túlsúlyos edényeket a szolgáltató nem köteles elszállítani.

Mi nem kerülhet a vegyes kukába?

A vegyes hulladék közé nem dobható:

  • papír
  • műanyag
  • fém
  • építési törmelék
  • elektronikai eszköz

Ezeket kizárólag hulladékudvarban vagy külön gyűjtőhelyen lehet leadni.

Mi történik, ha megsérül a kuka?

Ha a kuka megsérül, és nem a szolgáltató hibájából, az ingatlanhasználónak nyolc napon belül gondoskodnia kell a javításról vagy pótlásról. Fontos tudni, hogy a szemétszállítás ez idő alatt szünetelhet, de a díjfizetés továbbra is kötelező.

Szekszárdi olvasónk jelezte, hogy a napokban azzal szembesült, hogy megváltozott az átvehető szemeteszsák mérete és mennyisége. Korábban negyedévente körülbelül nyolcvan literes szemeteszsákokat tudott átvenni, emlékei szerint húsz darabot, piros színűt. Gondok vannak az új szekszárdi szemeteszacskókkal.
A túlsúlyos edényeket a szolgáltató nem köteles elszállítani 
Fotó: Mártonfai Dénes

Új szolgáltatás: mobil hulladékudvar

A MOHU bevezeti a mobil hulladékgyűjtő udvart, amely egy járműkonvoj formájában, előre meghirdetett helyszíneken és időpontokban gyűjti össze a szelektív hulladékokat. Ez különösen hasznos lehet azoknak, akik nem tudják könnyen megközelíteni a fix hulladékudvarokat.

Új szabályok a hulladékudvaroknál

  • Gumiabroncsból évente legfeljebb 16 darab adható le
  • Lomhulladékból maximum 600 kilogramm vihető be évente
  • 2026. január elsejétől az építési törmelék leadása díjkötelessé válik.

Mi a teendő haláleset esetén?

Az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) külön kitérnek arra, mi a teendő, ha az ingatlanhasználó elhalálozik. Ilyenkor az örökös (vagy vélelmezett örökös) köteles bejelenteni a halálesetet és az új ingatlanhasználót, valamint csatolni a szükséges dokumentumokat. 

 

 

