MOHU szemétszállítás: Még több információ a változásokról – ezekre figyeljünk október elsejétől

Az Origo cikke további részleteket közöl a MOHU Zrt. 2025. október elsejétől hatályos új előírásairól, amelyek közül több a mindennapi gyakorlatot is érinti.

A MOHU általi szemétszállítási változások sokakat érintenek. Fotó: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök archív

MOHU: a kuka fedele mindig legyen zárva

Talán a szemétszállítás egyik legfontosabb szabálya, hogy a kuka fedelének teljesen le kell záródnia. A kilógó vagy túlpakolt hulladék többlethulladéknak számít, és csak külön szolgáltatásként szállítható el. Ez azt jelenti, hogy ha a kuka nem zárható rendesen, a szolgáltató megtagadhatja az elszállítást, vagy külön díjat számolhat fel.

Egy olvasónk szerint az, hogy a kuka tetejét le kell zárni, nem minden esetben életszerű. Néhány éve, amikor családi házba költöztek, két szelektív gyűjtőedényt kaptak, most csak egyért fizethetnek. A szelektív hulladék viszont több, és ők tényleg válogatnak. Amikor családi ünnep van, de különösen karácsonykor, még több a hulladék, a szelektív és a kommunális is az ajándékok csomagolása és a sütés-főzés miatt is.