szeptember 23., kedd

Tekla névnap

20°
+30
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Összefogtak a helyiek

1 órája

A tűz sem tudta elpusztítani: újjászületik a leégett, országos hírű buszmegálló (fotókkal)

Címkék#ikonikus#újjáépítés#buszmegálló#leégett#Glöckner Henrik

Csodával határos gyorsasággal újul meg Mórágy ikonikus buszmegállója, amelyet augusztus 10-én egy vandál szándékosan felgyújtott. A különleges, nappali hangulatú enteriőrrel berendezett mórágyi buszmegálló korábban országos ismertségre tett szert, hiszen nem csupán egy közlekedési pont volt, hanem a falu igazi közösségi szimbóluma.

Bencze Péter

Glöckner Henrik, a település polgármestere portálunknak elmondta: a helyreállítási munkák a végéhez közelednek. Már szinte teljesen kész vannak, jelenleg a festő érkezésére várnak. Ezt követően újra berendezik a buszmegállót, a szükséges tárgyak nagy részét már most felajánlásokból összegyűjtötték. A falu lakói azonnal megmozdultak a mórágyi buszmegálló leégése után: bútorokat, dekorációkat, sőt munkát is ajánlottak fel. Ennek köszönhetően néhány héten belül újra olyan otthonos, nappalit idéző hangulatban fogadhatja az utazókat a mórágyi buszmegálló, amelynek hírét eddig is messze földről érkezők csodálták.

A mórágyi buszmegálló hamarosan a régi pompájában tündököl
A tűz nyomai mostanra már nem látszanak a mórágyi buszmegállón. A helyreállítás lassan a végéhez ér
Fotó: Makovics Kornél

Vandál gyújtotta fel a mórágyi buszmegállót

A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság közlése szerint augusztus 10-én egy 33 éves férfi minden előzmény nélkül kezdett dühöngeni a mórágyi buszmegállóban. Előbb szétdobálta a könyveket és a bútorokat, majd öngyújtóval felgyújtotta azokat. A férfiról kiderült, hogy alkohol és feltehetően kábítószer hatása alatt állt; a gyorsteszt többféle szerre is pozitív lett.

A gyújtogatást követően a lángok pillanatok alatt elborították az építményt, amely teljes egészében kiégett. A tűzoltók megfékezték a tüzet, a férfit végül kórházba szállították. Az ügyben gyújtogatás és rongálás miatt indítottak eljárást.

A festést követően kezdődik a belső tér berendezése
A festést követően kezdődik a belső tér berendezése
Fotó: Makovics Kornél

Egyedülálló közösségi tér

A buszmegálló eredetileg egyszerű váróhelyiség volt, ám néhány évvel ezelőtt a helyiek úgy döntöttek, különleges közösségi teret varázsolnak belőle. A Német Nemzetiségi Önkormányzat, a Hagyományőrző Német Nemzetiségi Egyesület és az Összetartás Mórágyért Egyesület összefogásával, önkéntes munkával és adományokból született meg az országosan is ismert „lakószoba-hangulatú” buszmegálló.

Kényelmes fotelek, asztalok, könyvespolc, apró dekorációk és hangulatos világítás tették otthonossá, így sokan a „Tolna megye legszebb buszmegállójaként” emlegették. A különleges kialakítás nemcsak az utazókat szolgálta, hanem a falu identitásának részévé vált, és a közösség erejét szimbolizálta.

A szándékos gyújtogatás után a község lakói példátlan összefogással láttak neki az újjáépítésnek. Már az első napokban bútorokat, berendezési tárgyakat ajánlottak fel, és sokan vállaltak önkéntes munkát.

Hamarosan újra igazi közösségi tér lesz a buszmegálló. A fotó 2023-ban készült
Fotó: Mártonfai Dénes

A polgármester szerint a felújítás a végső szakaszban jár, így néhány héten belül ismét olyan enteriőrben pompázik majd a mórágyi buszmegálló, amely méltó folytatása a korábbi hagyománynak. A község vezetése és a lakók egyaránt bíznak abban, hogy a megálló hamarosan újra országos hírű látványosság lesz, ahová sokan érkeznek majd csodájára járni.

Felgyújtották az ikonikus mórágyi buszmegállót

Fotók: Mártonfai Dénes

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu