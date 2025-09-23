2 órája
A tűz sem tudta elpusztítani: újjászületik a leégett, országos hírű buszmegálló (fotókkal)
Csodával határos gyorsasággal újul meg Mórágy ikonikus buszmegállója, amelyet augusztus 10-én egy vandál szándékosan felgyújtott. A különleges, nappali hangulatú enteriőrrel berendezett mórágyi buszmegálló korábban országos ismertségre tett szert, hiszen nem csupán egy közlekedési pont volt, hanem a falu igazi közösségi szimbóluma.
Glöckner Henrik, a település polgármestere portálunknak elmondta: a helyreállítási munkák a végéhez közelednek. Már szinte teljesen kész vannak, jelenleg a festő érkezésére várnak. Ezt követően újra berendezik a buszmegállót, a szükséges tárgyak nagy részét már most felajánlásokból összegyűjtötték. A falu lakói azonnal megmozdultak a mórágyi buszmegálló leégése után: bútorokat, dekorációkat, sőt munkát is ajánlottak fel. Ennek köszönhetően néhány héten belül újra olyan otthonos, nappalit idéző hangulatban fogadhatja az utazókat a mórágyi buszmegálló, amelynek hírét eddig is messze földről érkezők csodálták.
Vandál gyújtotta fel a mórágyi buszmegállót
A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság közlése szerint augusztus 10-én egy 33 éves férfi minden előzmény nélkül kezdett dühöngeni a mórágyi buszmegállóban. Előbb szétdobálta a könyveket és a bútorokat, majd öngyújtóval felgyújtotta azokat. A férfiról kiderült, hogy alkohol és feltehetően kábítószer hatása alatt állt; a gyorsteszt többféle szerre is pozitív lett.
A gyújtogatást követően a lángok pillanatok alatt elborították az építményt, amely teljes egészében kiégett. A tűzoltók megfékezték a tüzet, a férfit végül kórházba szállították. Az ügyben gyújtogatás és rongálás miatt indítottak eljárást.
Egyedülálló közösségi tér
A buszmegálló eredetileg egyszerű váróhelyiség volt, ám néhány évvel ezelőtt a helyiek úgy döntöttek, különleges közösségi teret varázsolnak belőle. A Német Nemzetiségi Önkormányzat, a Hagyományőrző Német Nemzetiségi Egyesület és az Összetartás Mórágyért Egyesület összefogásával, önkéntes munkával és adományokból született meg az országosan is ismert „lakószoba-hangulatú” buszmegálló.
Kényelmes fotelek, asztalok, könyvespolc, apró dekorációk és hangulatos világítás tették otthonossá, így sokan a „Tolna megye legszebb buszmegállójaként” emlegették. A különleges kialakítás nemcsak az utazókat szolgálta, hanem a falu identitásának részévé vált, és a közösség erejét szimbolizálta.
A szándékos gyújtogatás után a község lakói példátlan összefogással láttak neki az újjáépítésnek. Már az első napokban bútorokat, berendezési tárgyakat ajánlottak fel, és sokan vállaltak önkéntes munkát.
A polgármester szerint a felújítás a végső szakaszban jár, így néhány héten belül ismét olyan enteriőrben pompázik majd a mórágyi buszmegálló, amely méltó folytatása a korábbi hagyománynak. A község vezetése és a lakók egyaránt bíznak abban, hogy a megálló hamarosan újra országos hírű látványosság lesz, ahová sokan érkeznek majd csodájára járni.
Felgyújtották az ikonikus mórágyi buszmegállótFotók: Mártonfai Dénes