A tűz sem tudta elpusztítani: újjászületik a leégett, országos hírű buszmegálló (fotókkal)

Glöckner Henrik, a település polgármestere portálunknak elmondta: a helyreállítási munkák a végéhez közelednek. Már szinte teljesen kész vannak, jelenleg a festő érkezésére várnak. Ezt követően újra berendezik a buszmegállót, a szükséges tárgyak nagy részét már most felajánlásokból összegyűjtötték. A falu lakói azonnal megmozdultak a mórágyi buszmegálló leégése után: bútorokat, dekorációkat, sőt munkát is ajánlottak fel. Ennek köszönhetően néhány héten belül újra olyan otthonos, nappalit idéző hangulatban fogadhatja az utazókat a mórágyi buszmegálló, amelynek hírét eddig is messze földről érkezők csodálták.

A tűz nyomai mostanra már nem látszanak a mórágyi buszmegállón. A helyreállítás lassan a végéhez ér

Fotó: Makovics Kornél

Vandál gyújtotta fel a mórágyi buszmegállót

A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság közlése szerint augusztus 10-én egy 33 éves férfi minden előzmény nélkül kezdett dühöngeni a mórágyi buszmegállóban. Előbb szétdobálta a könyveket és a bútorokat, majd öngyújtóval felgyújtotta azokat. A férfiról kiderült, hogy alkohol és feltehetően kábítószer hatása alatt állt; a gyorsteszt többféle szerre is pozitív lett.

A gyújtogatást követően a lángok pillanatok alatt elborították az építményt, amely teljes egészében kiégett. A tűzoltók megfékezték a tüzet, a férfit végül kórházba szállították. Az ügyben gyújtogatás és rongálás miatt indítottak eljárást.

A festést követően kezdődik a belső tér berendezése

Fotó: Makovics Kornél

Egyedülálló közösségi tér

A buszmegálló eredetileg egyszerű váróhelyiség volt, ám néhány évvel ezelőtt a helyiek úgy döntöttek, különleges közösségi teret varázsolnak belőle. A Német Nemzetiségi Önkormányzat, a Hagyományőrző Német Nemzetiségi Egyesület és az Összetartás Mórágyért Egyesület összefogásával, önkéntes munkával és adományokból született meg az országosan is ismert „lakószoba-hangulatú” buszmegálló.