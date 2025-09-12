Mosolyt csaltak a gyerekek arcára – így segítettek a tanév előtt

Szekszárdon ismét bebizonyosodott: az összefogás képes mosolyt varázsolni a gyerekek arcára. A Tolna Vármegyei Kormányhivatal munkatársai bőséges mennyiségű iskolaszert adományoztak a Humánszolgáltató Központ számára, hogy a rászoruló családok gyermekei könnyebben kezdhessék meg a tanévet.

A kormányhivatal munkatársai ismét rászorulóknak segítettek

Forrás: Facebook

Az iskolakezdés sok család számára anyagi megterhelést jelent, az adomány pedig nemcsak tanszereket, hanem biztonságot és reményt is adott. A támogatásnak köszönhetően sok gyermek ülhet be úgy az iskolapadba, hogy a táskájukban minden ott van, amire szükségük lehet.

A kormányhivatal munkatársai egyébként rendszeresen szerveznek „házon belüli" gyűjtéseket, hogy rászorulóknak segítsenek.