1 órája
Mosolyt csaltak a gyerekek arcára – így segítettek a tanév előtt
Szekszárdon ismét bebizonyosodott: az összefogás képes mosolyt varázsolni a gyerekek arcára. A Tolna Vármegyei Kormányhivatal munkatársai bőséges mennyiségű iskolaszert adományoztak a Humánszolgáltató Központ számára, hogy a rászoruló családok gyermekei könnyebben kezdhessék meg a tanévet.
Az iskolakezdés sok család számára anyagi megterhelést jelent, az adomány pedig nemcsak tanszereket, hanem biztonságot és reményt is adott. A támogatásnak köszönhetően sok gyermek ülhet be úgy az iskolapadba, hogy a táskájukban minden ott van, amire szükségük lehet.
A kormányhivatal munkatársai egyébként rendszeresen szerveznek „házon belüli" gyűjtéseket, hogy rászorulóknak segítsenek.