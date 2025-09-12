szeptember 12., péntek

Most jött! Ismét egyre több a beteg Tolnában – Ősszel járvány lesz?

Ismét emelkedett a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben.

Teol.hu

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ friss adatai szerint ismét emelkedett a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben. A 36. héten Szekszárdon is növekedést mutattak a minták, ami arra utal, hogy a következő hetekben több megbetegedésre lehet számítani Tolnában. A központ közlése szerint Szekszárd mellett Szolnokon és Tatabányán is hasonló tendencia figyelhető meg, míg az ország többi részén inkább stagnálás volt jellemző. Csökkenést mindössze Salgótarjánban regisztráltak.

A koronavírus Tolna vármegyében is rengeteg halálát okozta. A fotó illusztráció
A koronavírus Tolna vármegyében is sok ember halálát okozta. A fotó illusztráció
Forrás: MW archívum

A koronavírus jelenléte Szekszárdon jelenleg a mérsékelt tartományban van, de a növekvő koncentráció miatt az egészségügyi szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a következő hetekben többen betegedhetnek meg.

Az NNGYK kiemelte: a szennyvízben kimutatott örökítőanyag mennyisége fontos jelzőrendszer, amely előre mutathatja a járványhelyzet alakulását. Tolnában így különösen fontos most az elővigyázatosság és a megelőzés.

 

