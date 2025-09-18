1 órája
Ott voltunk a tárgyaláson: megdöbbentő dolgot állít az elszökött autista kisfiú apja
Csütörtök délelőtt a Szekszárdi Járásbíróságon folytatódott annak az ügynek a tárgyalása, amely két éve tavasszal az egész ország figyelmét magára vonta. 2023. március 28-án egy súlyosan autista kisfiú, Ny. Gergő eltűnt otthonából Tolna-Mözsről. Csaknem huszonnégy órán keresztül keresték a rendőrök, a Terrorelhárítási Központ munkatársai, tűzoltók, polgárőrök, speciális mentők és civilek százai. A mözsi kisfiúra végül kihűlve, de életben találtak rá egy közeli szántóföldön.
A vádirat szerint az eset azért következhetett be, mert az apa – fáradtságára hivatkozva – nem biztosított kellő felügyeletet a különös gondoskodást igénylő gyermek számára. A mözsi kisfiú így előbb a kulcsra nem zárt házajtón, majd a szintén nyitva hagyott udvari kapun át távozott otthonából. Az ügyészség álláspontja szerint az apa mulasztása egyértelmű, ezért dr. Cserna-Simon Edina, a Szekszárdi Járási Ügyészség ügyésze pénzbüntetés kiszabását indítványozta a most elmondott perbeszédben.
A bírót is meglepte az, amit az apa mondott
A tárgyaláson dr. Ranga Zsanett bíró kérdéseire válaszolva az apa meglepő kijelentést tett: azt mondta, nem tudott arról, hogy a kisfiú az eltűnést megelőző egy hónapban kétszer is elszökött – egyik alkalommal meztelenül. Pedig ezekről az esetekről a helyi családsegítő központ jegyzőkönyvet készített, és még a gyermek kiemelésének lehetőségét is felvetették.
Az ellentmondásokat erősítette az is, hogy az első két eltűnésnél a kapu nyitva volt, a harmadik esetnél azonban az apa már úgy emlékezett, hogy az zárva volt.
Szakértőt is meghallgattak a mözsi kisfiú ügyében
A csütörtöki ülésen meghallgatták Kitanics Márk igazságügyi pszichológus szakértőt, aki a család és a gyermek helyzetéről tett szakmai megállapításokat. Majd a tárgyalás zárásaként került sor a perbeszédekre: az ügyész kitartott a pénzbüntetés kiszabása mellett, míg a védelem felmentést kért.
Az eset óriási társadalmi összefogást váltott ki. Az autista kisfiú keresésében nemcsak a Tolna vármegyei, hanem az ország távolabbi részeiről érkező civilek is részt vettek. A rendkívül nehéz körülmények – a viharos szél, a sár és a fagypont közeli hőmérséklet – ellenére a mentés sikerrel zárult. A gyermeket kutyák segítségével találta meg két paksi önkéntes, akik önfeláldozó munkájukért később elismerést kaptak.
A Szekszárdi Járásbíróság a bizonyítási eljárást lezárta. Az ítéletet szeptember 29-én, délelőtt 9 órakor hirdetik ki.
Sikerre vezetett a kutatás, életben megtalálták a Mözsről eltűnt kisfiútFotók: Kiss Albert