Ott voltunk a tárgyaláson: megdöbbentő dolgot állít az elszökött autista kisfiú apja

A vádirat szerint az eset azért következhetett be, mert az apa – fáradtságára hivatkozva – nem biztosított kellő felügyeletet a különös gondoskodást igénylő gyermek számára. A mözsi kisfiú így előbb a kulcsra nem zárt házajtón, majd a szintén nyitva hagyott udvari kapun át távozott otthonából. Az ügyészség álláspontja szerint az apa mulasztása egyértelmű, ezért dr. Cserna-Simon Edina, a Szekszárdi Járási Ügyészség ügyésze pénzbüntetés kiszabását indítványozta a most elmondott perbeszédben.

A mözsi kisfiú édesapja ellen indult büntető perben szeptember végén várható ítélet

Fotó: Bencze Péter

A bírót is meglepte az, amit az apa mondott

A tárgyaláson dr. Ranga Zsanett bíró kérdéseire válaszolva az apa meglepő kijelentést tett: azt mondta, nem tudott arról, hogy a kisfiú az eltűnést megelőző egy hónapban kétszer is elszökött – egyik alkalommal meztelenül. Pedig ezekről az esetekről a helyi családsegítő központ jegyzőkönyvet készített, és még a gyermek kiemelésének lehetőségét is felvetették.

Az ellentmondásokat erősítette az is, hogy az első két eltűnésnél a kapu nyitva volt, a harmadik esetnél azonban az apa már úgy emlékezett, hogy az zárva volt.

Szakértőt is meghallgattak a mözsi kisfiú ügyében

A csütörtöki ülésen meghallgatták Kitanics Márk igazságügyi pszichológus szakértőt, aki a család és a gyermek helyzetéről tett szakmai megállapításokat. Majd a tárgyalás zárásaként került sor a perbeszédekre: az ügyész kitartott a pénzbüntetés kiszabása mellett, míg a védelem felmentést kért.

Az eset óriási társadalmi összefogást váltott ki. Az autista kisfiú keresésében nemcsak a Tolna vármegyei, hanem az ország távolabbi részeiről érkező civilek is részt vettek. A rendkívül nehéz körülmények – a viharos szél, a sár és a fagypont közeli hőmérséklet – ellenére a mentés sikerrel zárult. A gyermeket kutyák segítségével találta meg két paksi önkéntes, akik önfeláldozó munkájukért később elismerést kaptak.

A Szekszárdi Járásbíróság a bizonyítási eljárást lezárta. Az ítéletet szeptember 29-én, délelőtt 9 órakor hirdetik ki.